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Номер извещения
32110902861
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме (конкурентный)
Дата публикации
03.12.2021 15:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 32
Почтовый адрес
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 32
Контактный телефон
+7 3532 33-55-67
Факс
Адрес электронной почты
orendetsad100@inbox.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шайхутдинова Динара Искандаровна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 гг.
Начальная цена
19 456 524,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Заказчик 1: МДОАУ № 29, адрес (юридический, фактический): 460021, г. Оренбург, проезд Светлый, 21. - 32 190 дето-дней Заказчик 2: МДОАУ № 100, адрес (юридический, фактический): 460021, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. 60 Лет Октября, дом 32. - 87 912 дето-дней
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Заказчик 1: муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 29» (МДОАУ № 29), адрес (юридический, фактический): 460021, г. Оренбург, проезд Светлый, 21. Заказчик 2: Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 100» (МДОАУ № 100), адрес (юридический, фактический): 460021, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. 60 Лет Октября, дом 32.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МДОАУ № 29
Все закупки и тендеры МДОАУ № 29
Адрес местонахождения
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, д.21, проезд Светлый
Наименование заказчика
МДОАУ № 100
Все закупки и тендеры МДОАУ № 100
Адрес местонахождения
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 32
56.29.19
56.29
Документация лота
Кол-во: 32190.00000
Кол-во: 87912.00000
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