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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 гг.

    Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 08:0020.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902861Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 гг.ОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110902861

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме (конкурентный)

    Дата публикации

    03.12.2021 15:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1._Конкурсная_документация_электронный_конкурс_совместный_100.doc

    2._Обоснование_НМЦД_МДОАУ___29.docx

    3._Обоснование_НМЦД_МДОАУ___100.docx

    4._Проект_договора_на_торги_11.2021_МДОАУ__29_.doc

    4._Проект_договора_на_торги_11.2021_МДОАУ__100_.doc

    5._Техническое_задание_МДОАУ___29.doc

    6._Техническое_задание_МДОАУ___100.doc

    итоговый_32110902861.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 100
    Все закупки и тендеры МДОАУ № 100

    Юридический адрес

    460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 32

    Почтовый адрес

    460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 32

    Контактный телефон

    +7 3532 33-55-67

    Факс

    Адрес электронной почты

    orendetsad100@inbox.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шайхутдинова Динара Искандаровна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 13:0024.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902861Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 гг.Оренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 гг.

    Начальная цена

    19 456 524,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Заказчик 1: МДОАУ № 29, адрес (юридический, фактический): 460021, г. Оренбург, проезд Светлый, 21. - 32 190 дето-дней Заказчик 2: МДОАУ № 100, адрес (юридический, фактический): 460021, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. 60 Лет Октября, дом 32. - 87 912 дето-дней

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик 1: муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 29» (МДОАУ № 29), адрес (юридический, фактический): 460021, г. Оренбург, проезд Светлый, 21. Заказчик 2: Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 100» (МДОАУ № 100), адрес (юридический, фактический): 460021, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. 60 Лет Октября, дом 32.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товара производится на расчетный счет Исполнителя в течение 30 дней после фактического оказания услуги (в соответствии с табелем учета посещаемости детей) и подписания Сторонами акта об оказании услуг. Срок оказания услуг с момента заключения настоящего договора по 31.12.2023. Периодичность оказания услуг: ежедневно в соответствии с Режимом питания воспитанников (Приложение № 2).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МДОАУ № 29
    Все закупки и тендеры МДОАУ № 29

    Адрес местонахождения

    460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, д.21, проезд Светлый

    Наименование заказчика

    МДОАУ № 100
    Все закупки и тендеры МДОАУ № 100

    Адрес местонахождения

    460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 32

    Классификатор ОКПД2

    56.29.19

    Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    56.29

    Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117041/name/61c17a9e4c5fa8.77929963

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во: 32190.00000

    "Позиция 2"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во: 87912.00000

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