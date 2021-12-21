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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, проезд Автопарковый
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Мурманская область, Мурманская область, г. Мурманск, проезд Автопарковый
Номер извещения
ГП112495
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
нежилые помещения, гаражи, назначение: нежилое, общей площадью 264,4 кв. м, кадастровый номер: 51:20:0001319:955, принадлежит на праве собственности ; здания (Нежилое здание, Здание гаража на 10 автомобилей), назначение: нежилое, общей площадью 457,1 кв. м, кадастровый номер: 51:20:0001319:654, принадлежит на праве собственности; здания (Нежилое здание, Контрольно-пропускной пункт), назначение: нежилое, общей площадью 183,9 кв. м, кадастровый номер: 51:20:0000000:3735, принадлежит на праве собственности; нежилое помещение, гаражи, назначение: нежилое, общей площадью 436,7 кв.м., кадастровый номер:51:20:0001319:954, принадлежит на праве собственности. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 9249 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: автомастерские и гараж, кадастровый номер: 51:20:0001319:22 аренда до 08.12.2047.
Начальная цена
33585578.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-12-2021 14:28 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.12.2021 18:00
Дата и время проведения
23.12.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
нежилые помещения, гаражи, назначение: нежилое, общей площадью 264,4 кв. м, кадастровый номер: 51:20:0001319:955, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 16.09.2020 сделана запись регистрации 51:20:0001319:955-51/055/2020-1; здания (Нежилое здание, Здание гаража на 10 автомобилей), назначение: нежилое, общей площадью 457,1 кв. м, кадастровый номер: 51:20:0001319:654, принадлежит на праве собственности; здания (Нежилое здание, Контрольно-пропускной пункт), назначение: нежилое, общей площадью 183,9 кв. м, кадастровый номер: 51:20:0000000:3735, принадлежит на праве собственности; нежилое помещение, гаражи, назначение: нежилое, общей площадью 436,7 кв.м., кадастровый номер:51:20:0001319:954, принадлежит на праве собственности. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 9249 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: автомастерские и гараж, кадастровый номер: 51:20:0001319:22 аренда до 08.12.2047.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерасов Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
ДИО ДОСААФ России
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации об аукционе, признается победителем.
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно извещению
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Визуальный осмотр объекта осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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