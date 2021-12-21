Дополнительные сведения к процедуре

Описание имущества (объекта) характеристики

нежилые помещения, гаражи, назначение: нежилое, общей площадью 264,4 кв. м, кадастровый номер: 51:20:0001319:955, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 16.09.2020 сделана запись регистрации 51:20:0001319:955-51/055/2020-1; здания (Нежилое здание, Здание гаража на 10 автомобилей), назначение: нежилое, общей площадью 457,1 кв. м, кадастровый номер: 51:20:0001319:654, принадлежит на праве собственности; здания (Нежилое здание, Контрольно-пропускной пункт), назначение: нежилое, общей площадью 183,9 кв. м, кадастровый номер: 51:20:0000000:3735, принадлежит на праве собственности; нежилое помещение, гаражи, назначение: нежилое, общей площадью 436,7 кв.м., кадастровый номер:51:20:0001319:954, принадлежит на праве собственности. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 9249 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: автомастерские и гараж, кадастровый номер: 51:20:0001319:22 аренда до 08.12.2047.