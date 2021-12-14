Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по обслуживанию, сопровождению и ремонту АРМ бухгалтера

    Оказание услуг по обслуживанию, сопровождению и ремонту АРМ бухгалтера

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902214Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обслуживанию, сопровождению и ремонту АРМ бухгалтераАрмавирПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110902214

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по обслуживанию, сопровождению и ремонту АРМ бухгалтера

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 14:40

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Обслуживание_рабочего_места_бухгалтера.rar

    Итоги.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ВОДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД
    Все закупки и тендеры ГУП КК СВ ВУК КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД

    Юридический адрес

    352909, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АРМАВИР, УЛ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, ДОМ 233,

    Почтовый адрес

    Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 233

    Контактный телефон

    +7 86137 3-32-81

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki44223@inbox.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Березовский Игорь Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Армавир

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обслуживанию, сопровождению и ремонту АРМ бухгалтера

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902214Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обслуживанию, сопровождению и ремонту АРМ бухгалтераАрмавир

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обслуживанию, сопровождению и ремонту АРМ бухгалтера

    Начальная цена

    1 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ВОДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП КК СВ ВУК КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД
    Все закупки и тендеры ГУП КК СВ ВУК КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД

    Адрес местонахождения

    352909, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АРМАВИР, УЛ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, ДОМ 233,

    Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 233

    Классификатор ОКПД2

    62.03.12.130

    Услуги по сопровождению компьютерных систем

    Классификатор ОКВЭД2

    62.03.13

    Деятельность по сопровождению компьютерных систем

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114561/name/61bc84268b4fc3.61305855

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по сопровождению компьютерных систем"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Производство периферийного оборудования"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211075395
    КО №1157/КО - Информационное сопровождение справочно-правовой системы Консультант Плюс для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»
    КО №1157/КО - Информационное сопровождение справочно-правовой системы Консультант Плюс для...
    592712
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    308 592
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211065848
    КО №531/КО - Сопровождение электронной системы контроля рисков и задач на объектах капитального строительства ПСДТУиИТ филиала «Невский» (D22P100650)
    КО №531/КО - Сопровождение электронной системы контроля рисков и задач на объектах...
    591373
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    5 137 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭС Белгород
    Запрос предложений № ГП225477
    Оказание услуг по информационному обслуживанию системы ГЛОНАСС
    Оказание услуг по информационному обслуживанию системы ГЛОНАСС
    591352
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    186 000
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить