аукцион на право заключения договора уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, общей площадью 14 000 кв. м. с кадастровым номером: 40:26:000393:497, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Калуга, д. Секиотово

Лот 1