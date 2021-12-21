Предмет договора

здание (Нежилое здание, Административное здание), назначение: нежилое, общей площадью 269,4 кв. м, кадастровый номер: 38:36:000020:6557, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 02.09.2011 сделана запись регистрации 38-38-01/119/2011-255, передано в пользование Регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 08.12.2011 сделана запись регистрации № 38-38-01/177/2011-877 (далее – Здание). Здание расположено на земельном участке общей площадью 11 329 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под эксплуатацию существующих административно-учебных зданий, гаражей, склада, кадастровый номер: 38:36:000020:13012 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Министерством имущественных отношений Иркутской области в пользование ДОСААФ России по договору аренды земельного участка от 20.06.2014 № 141/14 сроком на 49 лет. При реализации здания планируется отчуждение части земельного участка равную пятну застройки.