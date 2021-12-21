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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18-а
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Иркутская область, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18-а
Номер извещения
ГП112492
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
здание (Нежилое здание, Административное здание), назначение: нежилое, общей площадью 269,4 кв. м, кадастровый номер: 38:36:000020:6557, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 02.09.2011 сделана запись регистрации 38-38-01/119/2011-255, передано в пользование Регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 08.12.2011 сделана запись регистрации № 38-38-01/177/2011-877 (далее – Здание). Здание расположено на земельном участке общей площадью 11 329 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под эксплуатацию существующих административно-учебных зданий, гаражей, склада, кадастровый номер: 38:36:000020:13012 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Министерством имущественных отношений Иркутской области в пользование ДОСААФ России по договору аренды земельного участка от 20.06.2014 № 141/14 сроком на 49 лет. При реализации здания планируется отчуждение части земельного участка равную пятну застройки.
Начальная цена
5147000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-12-2021 14:26 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.12.2021 18:00
Дата и время проведения
23.12.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
здания (Нежилое здание, Административное здание), назначение: нежилое, общей площадью 269,4 кв. м, кадастровый номер: 38:36:000020:6557, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 02.09.2011 сделана запись регистрации 38-38-01/119/2011-255, передано в пользование Регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 08.12.2011 сделана запись регистрации № 38-38-01/177/2011-877 (далее – Здание). Здание расположено на земельном участке общей площадью 11 329 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под эксплуатацию существующих административно-учебных зданий, гаражей, склада, кадастровый номер: 38:36:000020:13012 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Министерством имущественных отношений Иркутской области в пользование ДОСААФ России по договору аренды земельного участка от 20.06.2014 № 141/14 сроком на 49 лет. При реализации здания планируется отчуждение части земельного участка равную пятну застройки.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерасов Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
ДИО ДОСААФ России
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации об аукционе, признается победителем.
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно извещению
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Визуальный осмотр объекта осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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