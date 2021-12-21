аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Костромская область, р-н. Чухломский, г. Чухлома, ул. М. Горького, д. 50А

Предмет договора

Нежилое здание, общей площадью 128,2 кв. м, кадастровый номер: 44:23:170514:22 (далее – Объект), принадлежит на праве собственности. Объект расположен на земельном участке общей площадью 2000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: территория ДОСААФ, кадастровый номер: 44:23:170506:45, предоставлен администрацией г. Чухломы на праве постоянного (бессрочного) пользования, что подтверждается свидетельством от 30.09.1992 № 97.