Предмет договора

здание (Нежилое здание, Корпус лабораторно-практических занятий), назначение: нежилое, общей площадью 2816,2 кв. м, кадастровый номер: 38:34:014801:3566, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 02.06.2011 сделана запись регистрации 38-38-03/016/2011-518, передано в пользование ПОУ «Братская ОТШ» ДОСААФ России на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 06.02.2002 сделана запись регистрации № 38-01/03-6/2002-49 (далее – Здание). Здание расположено на земельном участке общей площадью 13 830 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения центра военно-патриотического воспитания и подготовки допризывной молодёжи, кадастровый номер: 38:34:014801:2868 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска в пользование ПОУ «Братская ОТШ» ДОСААФ России по договору аренды земельного участка от 11.07.2013 № 140-13 сроком на 49 лет. При реализации здания планируется отчуждение земельного участка ориентировочной площадью 5429,2 кв.м.