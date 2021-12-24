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    Главная / Торги / Выполнение аварийно-восстановительных ремонтов на ГПА Waukesha (п. 376)

    Выполнение аварийно-восстановительных ремонтов на ГПА Waukesha (п. 376)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 14:0024.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902135Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение аварийно-восстановительных ремонтов на ГПА Waukesha (п. 376)НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32110902135

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    100000130922

    Наименование закупки

    Выполнение аварийно-восстановительных ремонтов на ГПА Waukesha (п. 376)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    03.12.2021 14:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-98-72

    Адрес электронной почты

    Kishko.AL@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кишко Андрей Леонидович

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение аварийно-восстановительных ремонтов на ГПА Waukesha (п. 376)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2021 14:00 GMT +324.12.2021 14:0024.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902135Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение аварийно-восстановительных ремонтов на ГПА Waukesha (п. 376)Ноябрьск

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Предмет договора

    Выполнение аварийно-восстановительных ремонтов на ГПА Waukesha (п. 376)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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