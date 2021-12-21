Предмет договора

здание нежилое (Здание стрелкового тира), общей площадью 450,3 кв. м, кадастровый номер: 75:09:300412:96, расположенное по адресу: Забайкальский край, Краснокаменский р-н, г.Краснокаменск, ул. Административная, д. 6, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 26.12.2011 сделана запись регистрации № 75-75-11/031/2011-446 (далее – Здание). Здание расположено на земельном участке общей площадью 652 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для иных видов использования, характерных для населенных пунктов, с адресными ориентирами: Забайкальский край, Краснокаменский р-н, г.Краснокаменск, ул. Административная, д. 6, кадастровый номер: 75:09:300413:12, предоставленном Администрацией городского поселения «Город Краснокаменск» в пользование Местного отделения ДОСААФ России Краснокаменского района Забайкальского края по договору аренды земельного участка от 22.11.2016 № 01-15-08/417 сроком до 01.01.2066, о чем в ЕГРН 30.08.2017 сделана запись регистрации 75:09:300413:12-75/011/2017-1