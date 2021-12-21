аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Грачевский, с. Грачевка, ул. Комсомольская, дом 47 А

Предмет договора

земельный участок общей площадью 2400 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственной базой, кадастровый номер: 26:07:050235:95, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 19.10.2011 сделана запись регистрации № 26-26-09/012/2011-066. Земельный участок передан в пользование Местного отделения ДОСААФ России Шпаковского района Ставропольского края по договору безвозмездного срочного пользования земельным участком от 01.01.2012 № 6/10 ЮФО.