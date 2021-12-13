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Номер извещения
32110902007
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МИ №172/МИ - Клапан регулирующий питания котла С.КРПП-250-Э222-25-03 Ду 250мм, Ру 24,5МПа для ТЭЦ-8 – филиала ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100750)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
03.12.2021 14:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 441
Факс
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Адрес электронной почты
apotemkin@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Потемкин Александр Юрьевич
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
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МИ №172/МИ - Клапан регулирующий питания котла С.КРПП-250-Э222-25-03 Ду 250мм, Ру 24,5МПа для ТЭЦ-8 – филиала ПАО «Мосэнерго» для нужд ТЭЦ-8 филиала ПАО "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G22P100750)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.02.202211.02.2022 23:5911.02.2022 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110902007Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №172/МИ - Клапан регулирующий питания котла С.КРПП-250-Э222-25-03 Ду 250мм, Ру 24,5МПа для ТЭЦ-8 – филиала ПАО «Мосэнерго» для нужд ТЭЦ-8 филиала ПАО "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G22P100750)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Подведение итогов не позднее
11.02.2022 23:5911.02.2022 23:5911.02.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902007Подведение итогов не позднее МИ №172/МИ - Клапан регулирующий питания котла С.КРПП-250-Э222-25-03 Ду 250мм, Ру 24,5МПа для ТЭЦ-8 – филиала ПАО «Мосэнерго» для нужд ТЭЦ-8 филиала ПАО "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G22P100750)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.02.202211.02.2022 23:5911.02.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902007Подведение итогов не позднее МИ №172/МИ - Клапан регулирующий питания котла С.КРПП-250-Э222-25-03 Ду 250мм, Ру 24,5МПа для ТЭЦ-8 – филиала ПАО «Мосэнерго» для нужд ТЭЦ-8 филиала ПАО "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G22P100750)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МИ №172/МИ - Клапан регулирующий питания котла С.КРПП-250-Э222-25-03 Ду 250мм, Ру 24,5МПа для ТЭЦ-8 – филиала ПАО «Мосэнерго» для нужд ТЭЦ-8 филиала ПАО "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G22P100750)
Начальная цена
2 088 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Мосэнерго
Все закупки и тендеры ПАО Мосэнерго
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3
28.14.1
28.14
Документация лота
Кол-во: 1
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