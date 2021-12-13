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    Главная / Торги / оказание услуг по созданию автоматизированной информационной системы "Единый реестр льготников" в составе информационной системы «Карта жителя Нижегородской области»

    оказание услуг по созданию автоматизированной информационной системы "Единый реестр льготников" в составе информационной системы «Карта жителя Нижегородской области»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 08:0013.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902148Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по созданию автоматизированной информационной системы "Единый реестр льготников" в составе информационной системы «Карта жителя Нижегородской области»Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110902148

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    оказание услуг по созданию автоматизированной информационной системы "Единый реестр льготников" в составе информационной системы «Карта жителя Нижегородской области»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 14:33

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ЕДИНЫЙ_РЕЕСТР_ЛЬГОТНИКОВ.doc

    Приложение_2_к_договору.docx

    ТЗ_ЕРЛ_22.01_v.1.1__2_.pdf

    Документация.docx

    Расчет_НМЦд.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное автономное учреждение Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики
    Все закупки и тендеры ГАУ НО ЦИТ

    Юридический адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33

    Контактный телефон

    +7 831 262-20-32

    Факс

    +7 831 280-84-41

    Адрес электронной почты

    zakupki@cit-nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по созданию автоматизированной информационной системы "Единый реестр льготников" в составе информационной системы «Карта жителя Нижегородской области»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 23:0015.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902148Подведение итогов не позднее оказание услуг по созданию автоматизированной информационной системы "Единый реестр льготников" в составе информационной системы «Карта жителя Нижегородской области»Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по созданию автоматизированной информационной системы "Единый реестр льготников" в составе информационной системы «Карта жителя Нижегородской области»

    Начальная цена

    24 996 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с условиями проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУ НО ЦИТ
    Все закупки и тендеры ГАУ НО ЦИТ

    Адрес местонахождения

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33

    Классификатор ОКПД2

    62.01.11.000

    Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения"

    Кол-во: 1.00000

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