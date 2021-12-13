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    Главная / Торги / КО №6839 - Оказание услуг по оценке/исследованию рыночной стоимости права требования (дебиторской задолженности для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100169)

    КО №6839 - Оказание услуг по оценке/исследованию рыночной стоимости права требования (дебиторской задолженности для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100169)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901969Дата и время окончания срока приема заявок КО №6839 - Оказание услуг по оценке/исследованию рыночной стоимости права требования (дебиторской задолженности для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100169)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110901969

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №6839 - Оказание услуг по оценке/исследованию рыночной стоимости права требования (дебиторской задолженности для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100169)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 14:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    6839_1_213_МЭ_КО_13.01.2022.zip

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 481

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    eafinogenova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афиногенова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №6839 - Оказание услуг по оценке/исследованию рыночной стоимости права требования (дебиторской задолженности для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100169)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    18.01.202218.01.2022 23:5918.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901969Подведение итогов не позднее КО №6839 - Оказание услуг по оценке/исследованию рыночной стоимости права требования (дебиторской задолженности для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100169)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №6839 - Оказание услуг по оценке/исследованию рыночной стоимости права требования (дебиторской задолженности для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100169)

    Начальная цена

    1 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Мосэнерго
    Все закупки и тендеры ПАО Мосэнерго

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3

    Классификатор ОКПД2

    74.90.12.124

    Услуги по установлению рыночной или иной стоимости прав требования, обязательств (долгов)

    Классификатор ОКВЭД2

    74.90.24

    Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости прав требования, обязательств (долгов)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1133638/name/61e50fbc81ac90.92829953

    17.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №6839 - Оказание услуг по оценке/исследованию рыночной стоимости права требования (дебиторской задолженности для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100169)"

    Кол-во: 1

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