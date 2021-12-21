Дополнительные сведения к процедуре

Описание имущества (объекта) характеристики

Земельный участок общей площадью 9425 кв. м, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для обслуживания аэродрома, кадастровый номер: 69:10:0000012:4640, принадлежащий на праве собственности Продавцу, расположенный по адресу:Тверская область, Калининский муниципальный район, Михайловское с/п, в районе д. Змеево