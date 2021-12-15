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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к бульдозерам для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Поставка запасных частей к бульдозерам для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 08:0015.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112491Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к бульдозерам для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112491

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к бульдозерам для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 14:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ППИ___184_от_16.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Юридический адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Почтовый адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Контактный телефон

    +7 992 205-33-17

    Факс

    +7 342 241-43-01

    Адрес электронной почты

    YakovlevaOV@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к бульдозерам для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 08:00 GMT +315.12.2021 08:0015.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112491Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к бульдозерам для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 08:0015.12.2021 08:0015.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112491Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к бульдозерам для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 12:0016.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112491Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к бульдозерам для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112491Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к бульдозерам для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к бульдозерам для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Начальная цена

    799 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка Товара осуществляется любым доступным способом (ж/д контейнером или автомобильным транспортом и др.) силами и за счет Поставщика до склада Покупателя, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина 34, ПАО «Пермнефтегеофизика».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не предусмотрен. Покупатель оплачивает поставленный ему товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами документов о приемке поставленного Товара (Товарной накладной и счет-фактуры (при наличии) или универсального передаточного документа (УПД)). Стоимость Товара включает в себя: непосредственно стоимость Товара, доставку Товара в соответствии базисом поставки, указанным в Техническом задании, расходы по страхованию товара (если применимо), все дополнительные расходы, комиссии, суммы налога и другие обязательные расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара. Поставка Товара производится партиями по Заявкам Покупателя. Заявка должна быть принята в работу Поставщиком в течение 1 (Одного) рабочего дня, на основании Заявки Покупателя Сторонами подписывается Спецификация. Сроки поставки отдельной партии Товара: в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания Спецификации, если иное не указано в Спецификации. Периодичность подачи Заявок – не более 10 (Десяти) в месяц. Период поставок: со дня подписания Договора по 30.04.2022 года.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ПНГ
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Адрес местонахождения

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Классификатор ОКПД2

    29.3

    Части и принадлежности для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    29.3

    Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114119/name/61bc63d83244d8.27660345

    17.12.2021

    Проект договора

    03.12.2021

    Техническое задание

    03.12.2021

    Закупочная документация

    03.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка запасных частей к бульдозерам для нужд ПАО "Пермнефтегеофизика""

    Кол-во: 442

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