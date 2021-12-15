"Поставка запасных частей к бульдозерам для нужд ПАО "Пермнефтегеофизика""

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс не предусмотрен. Покупатель оплачивает поставленный ему товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами документов о приемке поставленного Товара (Товарной накладной и счет-фактуры (при наличии) или универсального передаточного документа (УПД)). Стоимость Товара включает в себя: непосредственно стоимость Товара, доставку Товара в соответствии базисом поставки, указанным в Техническом задании, расходы по страхованию товара (если применимо), все дополнительные расходы, комиссии, суммы налога и другие обязательные расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара. Поставка Товара производится партиями по Заявкам Покупателя. Заявка должна быть принята в работу Поставщиком в течение 1 (Одного) рабочего дня, на основании Заявки Покупателя Сторонами подписывается Спецификация. Сроки поставки отдельной партии Товара: в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания Спецификации, если иное не указано в Спецификации. Периодичность подачи Заявок – не более 10 (Десяти) в месяц. Период поставок: со дня подписания Договора по 30.04.2022 года.