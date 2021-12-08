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    Главная / Торги / Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, п. Магистральный.МГ "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда" (код стройки 051- 2004430), Уч. "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода, Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 2. Компрессорная станция) с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

    Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, п. Магистральный.МГ "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда" (код стройки 051- 2004430), Уч. "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода, Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 2. Компрессорная станция) с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 14:1508.12.2021 14:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009961Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, п. Магистральный.МГ "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда" (код стройки 051- 2004430), Уч. "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода, Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 2. Компрессорная станция) с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009961

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, п. Магистральный.МГ "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда" (код стройки 051- 2004430), Уч. "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода, Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 2. Компрессорная станция) с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 14:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор.7z

    ТЗ.pdf

    Документация.docx

    Копия_Копия_Приложение__1__Форма_ТКП_.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1750

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.kolesnichenko@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесниченко Денис Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, п. Магистральный.МГ "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда" (код стройки 051- 2004430), Уч. "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода, Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 2. Компрессорная станция) с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 14:15 GMT +308.12.2021 14:1508.12.2021 14:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009961Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, п. Магистральный.МГ "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда" (код стройки 051- 2004430), Уч. "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода, Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 2. Компрессорная станция) с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2021 12:0022.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009961Подведение итогов не позднее Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, п. Магистральный.МГ "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда" (код стройки 051- 2004430), Уч. "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода, Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 2. Компрессорная станция) с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009961Подведение итогов не позднее Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, п. Магистральный.МГ "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда" (код стройки 051- 2004430), Уч. "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода, Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 2. Компрессорная станция) с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, п. Магистральный.МГ "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда" (код стройки 051- 2004430), Уч. "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода, Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 2. Компрессорная станция) с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

    Начальная цена

    306 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    52.24.1

    Услуги по обработке грузов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приём грузов из вагонов /контейнеров, ПРР с размещением груза на перевалочных базах вне зависимости от рода груза, Оформление документов, раскредитация документов, АСУ "ЭТРАН", подача, уборка ж/д вагонов/контейнеров, перевод стрелок, телеграфное уведомление, пользование ж.д. инфраструктурой. Выгрузка груза из вагонов/контейнеров на стенд входного контроля, размещение в тылу, доставка до причала и иные необходимые операции (взымается для всего груза, размещенного в тылу, вне зависимости от схемы работы и количества операций). Сбор ТЭО, зачистка ж/д транспорта, утилизация ТБО и иные необходимые операции после выгрузки."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Прием грузов из автотранспортных средств, ПРР с размещением груза на перевалочных базах вне зависимости от рода груза, Сбор ТЭО, оформление документов, пользование инфраструктурой, выгрузка груза из автотранспорта (контейнеров) на стенд входного контроля, размещение в тылу, доставка до причала и иные необходимые операции."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ПРР (погрузка на автотранспорт) Погрузка МТР в автотранспорт и иные необходимые операции"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Технологическое накопление грузов в теплых складах, Временное размещение принятых к переработке грузов в теплых складах ( руб./м2/сут.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Льготный период накопление грузов на открытой/закрытой площадке, Временное размещение принятых к переработке грузов без взымания платы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Технологическое накопление грузов на открытой/закрытой площадке сверх льготного периода , Временное размещение принятых к переработке грузов (руб./тн/сут.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Растарка/комплектация 20 ф./40 ф. контейнера, Дополнительные ПРР с транспортным средством (мини погрузчик, ручная выгрузка и др.), прочие сопутствующие расходы (сепарационный материал и т.д.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Затарка/растарка, перетарка легковесных грузов из/в МКР (, мешки, big bag), Дополнительные ПРР с транспортным средством (мини погрузчик, ручная выгрузка и др.), прочие сопутствующие расходы (сепарационный материал и т.д.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Предоставление в аренду контейнеров, Предоставление в аренду контейнера 20 фут (руб./1 ед./сут.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Предоставление в аренду контейнеров, Предоставление в аренду контейнера 40 фут (руб./1 ед./сут.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Взвешивание груза , Взвешивание груза массой 1 места до 30 тонн крановыми весами"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Технологическое накопление МТР (ВЗиС на шасси, самоходная техника), Временное размещение принятых к переработке МТР (руб./1 ед./сут.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Номенклатурный прием груза, внутрь вложимого грузо-места, Номенклатурный прием груза, внутрь вложимого грузо-места массой от 1-15 кг (руб/грузо-место)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Номенклатурный прием груза, внутрь вложимого грузо-места, Номенклатурный прием груза, внутрь вложимого грузо-места массой от 16 - 100 кг (руб/грузо-место)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Номенклатурный прием груза, внутрь вложимого грузо-места, Номенклатурный прием груза, внутрь вложимого грузо-места массой от 101 - 1000 кг (руб/грузо-место)"

    Кол-во: 1

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