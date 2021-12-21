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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ивановская область, Комсомольский р-н., г. Комсомольск, ул. Комсомольская, д. 9
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Ивановская область, Ивановская область, Комсомольский р-н., г. Комсомольск, ул. Комсомольская, д. 9
Номер извещения
ГП112477
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
здание (нежилое, Спортивно-технический клуб), общей площадью 257,3 кв. м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 37:08:050502:51, расположенное по адресу: Ивановская область, Комсомольский р-н., г. Комсомольск, ул. Комсомольская, д. 9, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 09.08.2011 сделана запись регистрации № 37-37-04/030/2011-580; здание (нежилое, Гаражи), общей площадью 331,7 кв. м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 37:08:050502:52, расположенное по адресу: Ивановская область, Комсомольский р-н., г. Комсомольск, ул. Комсомольская, д. 9, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 22.05.2011 сделана запись регистрации № 37-37-04/030/2011-308 (далее – Объекты). Объекты расположены на земельном участке общей площадью 4831 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под учебную площадку, кадастровый номер: 37:08:050502:37, с адресными ориентирами: Ивановская область, Комсомольский р-н., Комсомольск, ул. Комсомольская, д. 9 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Администрацией Комсомольского муниципального района Ивановской области в пользование МОООГО ДОСААФ России Комсомольского района Ивановской области по договору аренды земельного участка от 11.10.2011№ 46-2011 сроком на 49 лет
Начальная цена
1219680.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-12-2021 14:11 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.12.2021 18:00
Дата и время проведения
23.12.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерасов Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Ширшов Владимир Владимирович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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