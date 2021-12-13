Комплекс работ по разработке рабочей документации (ПИР), строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР) работы по системам ОВиК (кондиционирование) в рамках обустройства Центра Управления Данными (ЦУД) в помещениях 3 этажа БЦ «Энергия», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Зоологический пер., д.2-4

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП009959 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0088415-386-2021 Наименование закупки Комплекс работ по разработке рабочей документации (ПИР), строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР) работы по системам ОВиК (кондиционирование) в рамках обустройства Центра Управления Данными (ЦУД) в помещениях 3 этажа БЦ «Энергия», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Зоологический пер., д.2-4 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС ПАРАДНАЯ

Все закупки и тендеры КОМПЛЕКС ПАРАДНАЯ Юридический адрес 191186, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, ДОМ 15, ЛИТЕР А, ЧАСТЬ ПОМ. 1-Н (Ч.П.73-75,77-83,85-88,90-93,95-97) Почтовый адрес 191186, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, ДОМ 15, ЛИТЕР А, ЧАСТЬ ПОМ. 1-Н (Ч.П.73-75,77-83,85-88,90-93,95-97) Контактный телефон +7 812 449-70-01 Адрес электронной почты kp@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Вавилова Светлана Васильевна Место рассмотрения заявок Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Комплекс работ по разработке рабочей документации (ПИР), строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР) работы по си Дата и время окончания срока приема заявок 13.12.2021 12:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП009959 Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по разработке рабочей документации (ПИР), строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР) работы по си Санкт-Петербург Текущий статус Архив Предмет договора Комплекс работ по разработке рабочей документации (ПИР), строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР) работы по си Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт