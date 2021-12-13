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    Главная / Торги / Комплекс работ по разработке рабочей документации (ПИР), строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР) работы по системам ОВиК (кондиционирование) в рамках обустройства Центра Управления Данными (ЦУД) в помещениях 3 этажа БЦ «Энергия», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Зоологический пер., д.2-4

    Комплекс работ по разработке рабочей документации (ПИР), строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР) работы по системам ОВиК (кондиционирование) в рамках обустройства Центра Управления Данными (ЦУД) в помещениях 3 этажа БЦ «Энергия», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Зоологический пер., д.2-4

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009959Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по разработке рабочей документации (ПИР), строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР) работы по сиСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП009959

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0088415-386-2021

    Наименование закупки

    Комплекс работ по разработке рабочей документации (ПИР), строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР) работы по системам ОВиК (кондиционирование) в рамках обустройства Центра Управления Данными (ЦУД) в помещениях 3 этажа БЦ «Энергия», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Зоологический пер., д.2-4

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 14:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС ПАРАДНАЯ
    Все закупки и тендеры КОМПЛЕКС ПАРАДНАЯ

    Юридический адрес

    191186, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, ДОМ 15, ЛИТЕР А, ЧАСТЬ ПОМ. 1-Н (Ч.П.73-75,77-83,85-88,90-93,95-97)

    Почтовый адрес

    191186, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, ДОМ 15, ЛИТЕР А, ЧАСТЬ ПОМ. 1-Н (Ч.П.73-75,77-83,85-88,90-93,95-97)

    Контактный телефон

    +7 812 449-70-01

    Адрес электронной почты

    kp@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вавилова Светлана Васильевна

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплекс работ по разработке рабочей документации (ПИР), строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР) работы по си

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 12:00 GMT +313.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009959Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по разработке рабочей документации (ПИР), строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР) работы по сиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Комплекс работ по разработке рабочей документации (ПИР), строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР) работы по си

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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