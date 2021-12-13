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    Главная / Торги / Инструмент

    Инструмент

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009960Дата и время окончания срока приема заявок ИнструментЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009960

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1073

    Наименование закупки

    Инструмент

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 14:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки.docx

    Приложение №1_Заявка на участие.docx

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный (февраль 2021).docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-51-33

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Букарев Дмитрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Инструмент

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 15:00 GMT +313.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009960Дата и время окончания срока приема заявок ИнструментЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 15:0030.12.2021 15:0030.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009960Подведение итогов не позднее ИнструментЕкатеринбург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 15:0030.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009960Подведение итогов не позднее ИнструментЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инструмент

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПЛАСТИНА; TP200; CCMT 160508-F2; Seco"

    Кол-во: 500

    "Позиция 2"

    "ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ; S813HA; 10.0; DORMER"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ; S813HA; 12.0; DORMER"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ; S813HA; 16.0; DORMER"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "ПЛАСТИНА; SCET 050204-UD; D8330"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "МЕТЧИК №3500; HSSE DIN376; Narex; М24"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "МЕТЧИК №3500; HSSE DIN376; Narex; М12"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "МЕТЧИК №3500; HSSE DIN376; Narex; М16"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "МЕТЧИК №3500; HSSE DIN376; Narex; М20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "МЕТЧИК №4050; HSSE DIN376; Narex; М24"

    Кол-во: 200

    "Позиция 11"

    "МЕТЧИК №4050; HSSE DIN376; Narex; М30"

    Кол-во: 150

    "Позиция 12"

    "МЕТЧИК №4050; HSSE DIN376; Narex; М12"

    Кол-во: 150

    "Позиция 13"

    "МЕТЧИК №4050; HSSE DIN376; Narex; М16"

    Кол-во: 150

    "Позиция 14"

    "МЕТЧИК №4050; HSSE DIN376; Narex; М20"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "ПЛАСТИНА; RCMX 3209 MOS-361; 6640; PRAMET"

    Кол-во: 300

    "Позиция 16"

    "ПЛАСТИНА; KCP40; CNMM 250924 RH; Kennametal"

    Кол-во: 250

    "Позиция 17"

    "ПЛАСТИНА; IC830; TIGERV 2006-152"

    Кол-во: 60

    "Позиция 18"

    "ПЛАСТИНА; GIMF 608; Iscar"

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ; S812HA; 2.0; DORMER"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ; S812HA; 8.0; DORMER"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ; S812HA; 6.0; DORMER"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ; S812HA; 5.0; DORMER"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ; S812HA; 4.0; DORMER"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ; S812HA; 3.0; DORMER"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "ПЛАСТИНА; GIMY 808; IC908; Iscar"

    Кол-во: 50

    "Позиция 26"

    "ПЛАСТИНА ОБЪЕМ.ФРЕЗ.; 218.20-100ER-M05; F25M; SecoФР"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "ПЛАСТИНА; MT30 I 4,5; ISO IC908; Iscar"

    Кол-во: 60

    "Позиция 28"

    "ПЛАСТИНА; XNHQ 170716TN4-M13; MP2500; Seco"

    Кол-во: 180

    "Позиция 29"

    "ПЛАСТИНА; 457Н-90; StimZet"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "ПЛАСТИНА; 457Н-100; StimZet"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "ПЛАСТИНА; MT30 I 5,0; ISO IC908; Iscar"

    Кол-во: 60

    "Позиция 32"

    "ПЛАСТИНА; MT30 I 3,0; ISO шаг 3,0мм; Iscar"

    Кол-во: 60

    "Позиция 33"

    "ПЛАСТИНА МИНЕРАЛОКЕР; D320; CNGA 190612; SAINT-GOBAIN"

    Кол-во: 150

    "Позиция 34"

    "СВЕРЛО ПЕРОВ.К/Х М5; твердосплавн.; 27070S-005I Ф87-114; L2=739 L4=954; Stimzet 179"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "СВЕРЛО ПЕРОВ.К/Х М5; твердосплавн.; 24050Н-005М Ф62.38; -89.08 L2=317.5; L4=531.8; Stimzet179"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "ПЛАСТИНА; XOMX 180608 TR-ME13; F40M; SECO"

    Кол-во: 360

    "Позиция 37"

    "ПЛАСТИНА; ZP 50ER-R; M8345; Pramet"

    Кол-во: 100

    "Позиция 38"

    "ПЛАСТИНА; HSS; 455H-70; StimZet стр.155"

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "ПЛАСТИНА; TP200; CCMT 09T304-F1; Seco"

    Кол-во: 500

    "Позиция 40"

    "ПЛАСТИНА; SCET 120612T-M14; T350M; SECO"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "ПЛАСТИНА ДЛЯ ФРЕЗЕРО; 396.19-4003.0N2.5ISO; F30M; SecoФР1-354"

    Кол-во: 30

    "Позиция 42"

    "ПЛАСТИНА ДЛЯ ФРЕЗЕРО; 396.19-4003.0N2.0ISO; F30M; SecoФР1-354"

    Кол-во: 30

    "Позиция 43"

    "ПЛАСТИНА; T9325; CCMT 09T308 E-FM; Pramet"

    Кол-во: 300

    "Позиция 44"

    "ПЛАСТИНА; ADMX 160608SR-F; M8340; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 45"

    "ПЛАСТИНА; SBMR 2207DZSR; M8326; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 46"

    "ПЛАСТИНА; SNMM 250724 E-ОR; T8330; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 600

    "Позиция 47"

    "ПЛАСТИНА; T9325; CNMM 250924 E-HR; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 600

    "Позиция 48"

    "ПЛАСТИНА; SCMT 380932E-OR; Т9335; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 40

    "Позиция 49"

    "ПЛАСТИНА; VBMT 160412 E-UR; T9325; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 30

    "Позиция 50"

    "ПЛАСТИНА; VBMT 160408 E-UR; T9325; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 30

    "Позиция 51"

    "ПЛАСТИНА; SNMM 250724 E-NR2; T7335; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 600

    "Позиция 52"

    "ПЛАСТИНА; VBMT 160404E-UR; T9325; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 30

    "Позиция 53"

    "ПЛАСТИНА; SNMM 250924 E-HR; T9325; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 600

    "Позиция 54"

    "ПЛАСТИНА; Т8030; TN 22EN 700TR; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 30

    "Позиция 55"

    "ПЛАСТИНА; T9325; DNMG 150608 E-RM; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 30

    "Позиция 56"

    "ПЛАСТИНА; T9325; DNMG 150604 ER-SI; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 30

    "Позиция 57"

    "ПЛАСТИНА; T8030; TN 22EN 600TR; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "ПЛАСТИНА; LFUX 030802TN; T8330; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "ПЛАСТИНА; T9325; CNMM 190616 E-NR2; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 200

    "Позиция 60"

    "ПЛАСТИНА; SPKN 1504EDSR; M8340; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 50

    "Позиция 61"

    "ПЛАСТИНА; ZDCW 09T304; M8310; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 50

    "Позиция 62"

    "ПЛАСТИНА; SPKR 1504EDSR; M8340; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 300

    "Позиция 63"

    "ПЛАСТИНА; SPGN 2506DZSR; M8346; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 500

    "Позиция 64"

    "ПЛАСТИНА; SNMM 190616 E-OR; T8430; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 100

    "Позиция 65"

    "ПЛАСТИНА; T8430; CNMM 250924 E-OR; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 50

    "Позиция 66"

    "ПЛАСТИНА; 6640; CNMM 190616 E-HR; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 300

    "Позиция 67"

    "ПЛАСТИНА; T8430; CNMM 190616 E-OR; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 50

    "Позиция 68"

    "ПЛАСТИНА; T8430; CNMM 250724 E-OR; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 50

    "Позиция 69"

    "ПЛАСТИНА; XPET 0903AP; D8345"

    Кол-во: 150

    "Позиция 70"

    "ПЛАСТИНА; HNGX 0906ANSN-M; M8340; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 500

    "Позиция 71"

    "ПЛАСТИНА; APET 150412EN; M8340; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 60

    "Позиция 72"

    "ПЛАСТИНА; TP1030; CCMT 060204-F1; Seco"

    Кол-во: 30

    "Позиция 73"

    "ПЛАСТИНА; ZP 32ER-R; M8345; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 100

    "Позиция 74"

    "ПЛАСТИНА; ADMX 160608PR-R; M8340; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 75"

    "ПЛАСТИНА; ADMX 160608SR-M; M8340; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 76"

    "ПЛАСТИНА; ADMX 160616SR-M; M8340; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 77"

    "ПЛАСТИНА; XNGX 0906ANSN; 8215; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 100

    "Позиция 78"

    "ПЛАСТИНА; ZP 25ER-R; M8345; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 100

    "Позиция 79"

    "ПЛАСТИНА; ADMX 160632SR-M; M8340; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 80"

    "ПЛАСТИНА; HNGX 0906ANSN-F; M8340; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 500

    "Позиция 81"

    "ПЛАСТИНА; HNGX 0906ANSN-R; M8340; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 500

    "Позиция 82"

    "ПЛАСТИНА; RCMT 2006MOSN-M; 8230; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 100

    "Позиция 83"

    "ПЛАСТИНА; SNGX 130512SN-M; M8340; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 100

    "Позиция 84"

    "ПЛАСТИНА; SPET 1204ADEN; M8340; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 360

    "Позиция 85"

    "ПЛАСТИНА; LNET 160616SR-R; M8340; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 40

    "Позиция 86"

    "РЕЗЕЦ; GFIR 2525 M06; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "РЕЗЕЦ СБОРНЫЙ; карусел.головка(вкла; дыш); KHP-SBNR 25; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "ДЕРЖАВКА; DKHL 5060 W; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "ДЕРЖАВКА; DKHL 4050 V; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 5

    "Позиция 90"

    "РЕЗЕЦ СБОРНЫЙ; карусел.головка(вкла; дыш); KHP-SSNR 25; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "РЕЗЕЦ; SEL 2525 P16; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 3

    "Позиция 92"

    "РЕЗЕЦ; SEL-S 2525 P22-A; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "РЕЗЕЦ СБОРНЫЙ; карусел.головка(вкла; дыш); KHP-CLNL 25; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "РЕЗЕЦ; GFIR 2525 M04; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 3

    "Позиция 95"

    "РЕЗЕЦ; GFIL 2525 M05; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 3

    "Позиция 96"

    "РЕЗЕЦ; GFIL 2525 M06; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 3

    "Позиция 97"

    "ДЕРЖАВКА; DKHR 4050 V; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 5

    "Позиция 98"

    "РЕЗЕЦ; GFIR 2525 M05; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "РЕЗЕЦ; SER 2525 M22; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 3

    "Позиция 100"

    "РЕЗЕЦ; SER-S 2525 P22-A; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "ДЕРЖАВКА; DKHR 5060 W; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 5

    "Позиция 102"

    "РЕЗЕЦ; GFIL 2525 M04; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "РЕЗЕЦ; SER 2525 P16; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 3

    "Позиция 104"

    "РЕЗЕЦ; SEL 2525 M22; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 3

    "Позиция 105"

    "ПЛАСТИНА НА Ф86ММ; 136T-86; HSS(CPM-M4); StimZet"

    Кол-во: 50

    "Позиция 106"

    "ПЛАСТИНА ОБЪЕМ.ФРЕЗ.; 218.20-080ER-M04; F25M; Seco"

    Кол-во: 200

    "Позиция 107"

    "ПЛАСТИНА ОБЪЕМ.ФРЕЗ.; 218.20-200ER-M10; F40M; Seco"

    Кол-во: 150

    "Позиция 108"

    "ПЛАСТИНА; MT30 I 4,0; ISO шаг 4,0мм; Iscar"

    Кол-во: 60

    "Позиция 109"

    "ПЛАСТИНА; SNMM 250724RH; KCP 40; Kennametal"

    Кол-во: 250

    "Позиция 110"

    "ПЛАСТИНА НА Ф82ММ; 136T-82; HSS(CPM-M4); StimZet"

    Кол-во: 50

    "Позиция 111"

    "ПЛАСТИНА ТВЕРДОСПЛАВ; RPHT 2006MOT-ME12; T350M; SECO2012-372"

    Кол-во: 400

    "Позиция 112"

    "ПЛАСТИНА ОБЪЕМ.ФРЕЗ.; 218.20-125ER-M07; F25M; Seco"

    Кол-во: 200

    "Позиция 113"

    "ПЛАСТИНА ОБЪЕМ.ФРЕЗ.; 218.20-160ER-M08; F25M; Seco"

    Кол-во: 250

    "Позиция 114"

    "ПЛАСТИНА КЕРАМИЧ.; D320; DNGA 150616"

    Кол-во: 100

    "Позиция 115"

    "ПЛАСТИНА; MT14 I 2,0; ISO шаг 2,0мм; Iscar"

    Кол-во: 60

    "Позиция 116"

    "ПЛАСТИНА ТВЕРДОСПЛАВ; RPKT 2006MOT-M20; T350M; SECO"

    Кол-во: 400

    "Позиция 117"

    "ПЛАСТИНА; XPET 12T3AP; D8345; Pramet"

    Кол-во: 100

    "Позиция 118"

    "ПЛАСТИНА; XPET 0602AP; D8345; Pramet"

    Кол-во: 100

    "Позиция 119"

    "ПЛАСТИНА; XPET 1504AP; D8345; Pramet СВ"

    Кол-во: 150

    "Позиция 120"

    "ПЛАСТИНА; MT21 I 3,50; ISO IC908; Iscar"

    Кол-во: 60

    "Позиция 121"

    "ПЛАСТИНА; LCMF 300808-0800-FT; CP500; Seco"

    Кол-во: 50

    "Позиция 122"

    "ПЛАСТИНА МИНЕРАЛОКЕР; D320; CNGA 190616; SAINT-GOBAIN"

    Кол-во: 200

    "Позиция 123"

    "ПЛАСТИНА НА Ф110ММ; 138T-110; StimZet 181"

    Кол-во: 50

    "Позиция 124"

    "ПЛАСТИНА ОБЪЕМ.ФРЕЗ.; 218.20-250TR-M14C; F25M; Seco"

    Кол-во: 150

    "Позиция 125"

    "ПЛАСТИНА; MT14 I 2,5; ISO шаг 2,5мм; Iscar"

    Кол-во: 60

    "Позиция 126"

    "ПЛАСТИНА; MT21 I 3,0; ISO IC908; Iscar С394"

    Кол-во: 60

    "Позиция 127"

    "ПЛАСТИНА; XPET 11T3AP; D8345; Pramet"

    Кол-во: 100

    "Позиция 128"

    "ПЛАСТИНА; SCET 09T308-UD; D8330; Pramet"

    Кол-во: 50

    "Позиция 129"

    "ПЛАСТИНА; MT30 11W; IC908; Iscar 2005 C395"

    Кол-во: 60

    "Позиция 130"

    "ПЛАСТИНА; SCET 150512-UD; D8330; Pramet"

    Кол-во: 200

    "Позиция 131"

    "ФРЕЗА РЕЗЬБОВАЯ; J2159.5X1.75; DORMER"

    Кол-во: 3

    "Позиция 132"

    "ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ; S813HA; 14.0; DORMER"

    Кол-во: 10

    "Позиция 133"

    "ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ; S813HA; 20.0; DORMER"

    Кол-во: 10

    "Позиция 134"

    "МЕТЧИК №4050; HSSE DIN376; Narex; М8"

    Кол-во: 100

    "Позиция 135"

    "МЕТЧИК №4050; HSSE DIN376; Narex; М10"

    Кол-во: 150

    "Позиция 136"

    "МЕТЧИК №4050; HSSE DIN376; Narex; М14"

    Кол-во: 50

    "Позиция 137"

    "МЕТЧИК №4050; HSSE DIN376; Narex; М18"

    Кол-во: 50

    "Позиция 138"

    "МЕТЧИК №3500; HSSE DIN376; Narex; М10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 139"

    "ПЛАСТИНА; 456Н-88; StimZet"

    Кол-во: 20

    "Позиция 140"

    "РЕЗЕЦ СБОРНЫЙ; XLCFR 2520 K 04; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 2

    "Позиция 141"

    "РЕЗЕЦ СБОРНЫЙ; XLCFR 2520 K 03; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "ПЛАСТИНА; SNMM 250724 E-HR; T9325; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 300

    "Позиция 143"

    "ПЛАСТИНА; T9325; CNMM 190616 E-HR; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 300

    "Позиция 144"

    "ПЛАСТИНА; SNMM 190616 E-HR; T9325; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 560

    "Позиция 145"

    "РЕЗЕЦ; XLCFR 2520 K 05; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 4

    "Позиция 146"

    "ПЛАСТИНА; SNMX 251224 S-SR; T9325; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 40

    "Позиция 147"

    "РЕЗЕЦ; XLCFR 3225 P 05; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "ПЛАСТИНА; SDMT 120508PR-R; M8340; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 500

    "Позиция 149"

    "ПЛАСТИНА; APKX 1505PDSR-R; M8340; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 240

    "Позиция 150"

    "ПЛАСТИНА; APKX 1505PDER-M; M8340; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 200

    "Позиция 151"

    "ПЛАСТИНА; SEER 1504AFSN; M8340; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 120

    "Позиция 152"

    "ПЛАСТИНА; APKX 1505PDER-F; M8340; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 240

    "Позиция 153"

    "ПЛАСТИНА; APKX 150516-M; M8340; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 240

    "Позиция 154"

    "ПЛАСТИНА; APKT 1604PDR-HM; M8330; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 300

    "Позиция 155"

    "ПЛАСТИНА; SPGN 2506DZSR; M8326; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 156"

    "ПЛАСТИНА; SPUN 250620S; M8326; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 157"

    "ПЛАСТИНА; SDEW 090308EN; M8330; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 40

    "Позиция 158"

    "ПЛАСТИНА; RPHT 1605MOT-8-ME11; F40M; SECO"

    Кол-во: 120

    "Позиция 159"

    "СВЕРЛО; R467 8.0; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 10

    "Позиция 160"

    "СВЕРЛО; R457 16.0; DORMER PRAMET"

    Кол-во: 10

    "Позиция 161"

    "СВЕРЛО; R458 10.0; DORMER"

    Кол-во: 10

    "Позиция 162"

    "СВЕРЛО; R458 12.0; DORMER"

    Кол-во: 10

    "Позиция 163"

    "ФРЕЗА РЕЗЬБОВАЯ; J21512.0X2.0; DORMER"

    Кол-во: 3

    "Позиция 164"

    "ПЛАСТИНА; LCMF 300804-0800-FT; CP500; Seco"

    Кол-во: 50

    "Позиция 165"

    "ПЛАСТИНА; T9335; DNMG 150608 E-M; PRAMET"

    Кол-во: 30

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