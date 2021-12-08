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Номер извещения
АП009958
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка железобетонных изделий для объекта Ковыктинское ГКМ, УКПГ-2 для нужд АО «СТНГ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 14:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 2679
Факс
--
Адрес электронной почты
k.popova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Ксения Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка железобетонных изделий для объекта Ковыктинское ГКМ, УКПГ-2 для нужд АО «СТНГ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2021 15:00 GMT +308.12.2021 15:0008.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009958Дата и время окончания срока приема заявок Поставка железобетонных изделий для объекта Ковыктинское ГКМ, УКПГ-2 для нужд АО «СТНГ»Москва
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009958Подведение итогов не позднее Поставка железобетонных изделий для объекта Ковыктинское ГКМ, УКПГ-2 для нужд АО «СТНГ»Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка железобетонных изделий для объекта Ковыктинское ГКМ, УКПГ-2 для нужд АО «СТНГ»
Начальная цена
3 311 293,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
23.61.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 11
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 13
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 24
Кол-во: 1
Кол-во: 9
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