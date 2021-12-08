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    Главная / Торги / Поставка железобетонных изделий для объекта Ковыктинское ГКМ, УКПГ-2 для нужд АО «СТНГ»

    Поставка железобетонных изделий для объекта Ковыктинское ГКМ, УКПГ-2 для нужд АО «СТНГ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 15:0008.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009958Дата и время окончания срока приема заявок Поставка железобетонных изделий для объекта Ковыктинское ГКМ, УКПГ-2 для нужд АО «СТНГ»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009958

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка железобетонных изделий для объекта Ковыктинское ГКМ, УКПГ-2 для нужд АО «СТНГ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 14:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    4. Приложения к Договору поставки_ 02.08.2021.doc

    2 Форма запроса ТКП.xlsx

    3. Договор поставки (рамочный) СТНГ-ЗКП_02.08.2021.doc

    1 Документация_открытого_запроса_цен.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 2679

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    k.popova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка железобетонных изделий для объекта Ковыктинское ГКМ, УКПГ-2 для нужд АО «СТНГ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 15:00 GMT +308.12.2021 15:0008.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009958Дата и время окончания срока приема заявок Поставка железобетонных изделий для объекта Ковыктинское ГКМ, УКПГ-2 для нужд АО «СТНГ»Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009958Подведение итогов не позднее Поставка железобетонных изделий для объекта Ковыктинское ГКМ, УКПГ-2 для нужд АО «СТНГ»Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009958Подведение итогов не позднее Поставка железобетонных изделий для объекта Ковыктинское ГКМ, УКПГ-2 для нужд АО «СТНГ»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка железобетонных изделий для объекта Ковыктинское ГКМ, УКПГ-2 для нужд АО «СТНГ»

    Начальная цена

    3 311 293,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12

    Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Панель перекрытия ПК 48.10-8АтVТ Серия 1.141-1, вып.63"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Плита перекрытия ПК 60.15-8АmVm-a Серия 1.141.1-1 вып.63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Панель перекрытия ПК 48.15-8АтVТ Серия 1.141-1, вып.63"

    Кол-во: 11

    "Позиция 4"

    "Плита перекрытия ПК 48.15-8АmVm-a Серия 1.141.1-1 вып.63"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Панель перекрытия ПК 57.10-8АтVТ Серия 1.141-1, вып.63"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Панель перекрытия ПК 57.15-8АтVТ Серия 1.141-1, вып.63"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Панель перекрытия ПК 57.15-8АтVТ Серия 1.141-1, вып.63"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Панель перекрытия ПК 60.10-8АтVТ Серия 1.141-1, вып.63"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Панель перекрытия ПК 60.12-8АтVТ Серия 1.141-1, вып.63"

    Кол-во: 13

    "Позиция 10"

    "Панель перекрытия ПК 60.12-8АтVТ Серия 1.141-1, вып.63"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Плита перекрытия ПК 60.12-8АmVm-a Серия 1.141.1-1 вып.63"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Плита перекрытия ПК 60.12-8АmVm-a Серия 1.141.1-1 вып.63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Плита перекрытия ПК 60.10-8АmVm-a Серия 1.141.1-1 вып.63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Панель перекрытия ПК 60.15-8АтVТ Серия 1.141-1, вып.63"

    Кол-во: 24

    "Позиция 15"

    "Панель перекрытия ПК 60.15-8АтVТ Серия 1.141-1, вып.63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Панель перекрытия ПК 60.15-8АтVТ Серия 1.141-1, вып.63"

    Кол-во: 9

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