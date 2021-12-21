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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Березовский, ул. Н. Кузнецова, д. 4
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Кемеровская область, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Н.Кузнецова, д. 4
Номер извещения
ГП112476
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
здание (нежилое, Стояночный бокс), общей площадью 1062,5 кв. м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 42:22:0202007:114, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Березовский, ул. Н.Кузнецова, д. 4, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 27.06.2011 сделана запись регистрации № 42-42-01/156/2011-085; здание (нежилое, Контора), общей площадью 908,8 кв. м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 42:22:0202007:115, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Березовский, ул. Н.Кузнецова, д. 4, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 05.05.2011 сделана запись регистрации № 42-42-01/095/2011-256 здание (нежилое, здание КПП), общей площадью 95,2 кв. м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 42:22:0202007:116, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Н.Кузнецова, д. 4, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 19.10.2011 сделана запись регистрации № 42-42-01/276/2011-323 (далее – Объекты).
Начальная цена
767910.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-12-2021 14:06 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.12.2021 18:00
Дата и время проведения
23.12.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерасов Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
ДИО ДОСААФ России
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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