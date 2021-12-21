Предмет договора

здание (нежилое, Стояночный бокс), общей площадью 1062,5 кв. м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 42:22:0202007:114, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Березовский, ул. Н.Кузнецова, д. 4, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 27.06.2011 сделана запись регистрации № 42-42-01/156/2011-085; здание (нежилое, Контора), общей площадью 908,8 кв. м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 42:22:0202007:115, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Березовский, ул. Н.Кузнецова, д. 4, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 05.05.2011 сделана запись регистрации № 42-42-01/095/2011-256 здание (нежилое, здание КПП), общей площадью 95,2 кв. м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 42:22:0202007:116, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Н.Кузнецова, д. 4, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 19.10.2011 сделана запись регистрации № 42-42-01/276/2011-323 (далее – Объекты).