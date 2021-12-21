Предмет договора

-здание (Нежилое здание, РОСТО), назначение: нежилое, общей площадью 177 кв. м, кадастровый номер: 24:01:2101073:62, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.04.2011 сделана запись регистрации 24-24-16/007/2011-925 Здание расположено на земельном участке общей площадью 375 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для строительства административного здания, кадастровый номер: 24:01:2101073:15, права не оформлены.