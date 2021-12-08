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Номер извещения
ГП112487
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования для разработки и тестирования систем видеоаналитики
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 14:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 921 013-49-49
Факс
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Адрес электронной почты
i.nikanov@innopolis.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никанов Иван Александрович
Место рассмотрения предложений
Верхнеуслонский район
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Оборудование для разработки и тестирования систем видеоаналитики
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2021 13:00 GMT +308.12.2021 13:0008.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112487Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование для разработки и тестирования систем видеоаналитикиВерхнеуслонский район
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2021 13:0008.12.2021 13:0008.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112487Дата и время вскрытия заявок Оборудование для разработки и тестирования систем видеоаналитикиВерхнеуслонский район
Подведение итогов не позднее
10.12.2021 14:0010.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112487Подведение итогов не позднее Оборудование для разработки и тестирования систем видеоаналитикиВерхнеуслонский район
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование для разработки и тестирования систем видеоаналитики
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
Все закупки и тендеры АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
Адрес местонахождения
420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1
26.60.12.119
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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