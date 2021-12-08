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    Главная / Торги / Поставка оборудования для разработки и тестирования систем видеоаналитики

    Поставка оборудования для разработки и тестирования систем видеоаналитики

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 13:0008.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112487Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование для разработки и тестирования систем видеоаналитикиВерхнеуслонский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112487

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для разработки и тестирования систем видеоаналитики

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 14:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_4_Техническое_задание____.pdf

    Приложение___5_Форма_коммерческого_предложения.docx

    Извещение_Закупка_товаров_Центр_ИИ_видеоаналитика.docx

    Приложение___2_Проект_договора_поставки.docx

    Приложение___1_Основные_сведения_Участника.docx

    Приложение___3_Список_необходимых_документов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
    Все закупки и тендеры АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС

    Юридический адрес

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 921 013-49-49

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.nikanov@innopolis.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никанов Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Верхнеуслонский район

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оборудование для разработки и тестирования систем видеоаналитики

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 13:00 GMT +308.12.2021 13:0008.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112487Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование для разработки и тестирования систем видеоаналитикиВерхнеуслонский район

    Дата и время вскрытия заявок

    08.12.2021 13:0008.12.2021 13:0008.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112487Дата и время вскрытия заявок Оборудование для разработки и тестирования систем видеоаналитикиВерхнеуслонский район

    Подведение итогов не позднее

    10.12.2021 14:0010.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112487Подведение итогов не позднее Оборудование для разработки и тестирования систем видеоаналитикиВерхнеуслонский район

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112487Подведение итогов не позднее Оборудование для разработки и тестирования систем видеоаналитикиВерхнеуслонский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование для разработки и тестирования систем видеоаналитики

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
    Все закупки и тендеры АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС

    Адрес местонахождения

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    26.60.12.119

    Аппараты электродиагностические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование для разработки и тестирования систем видеоаналитики"

    Кол-во: 1

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