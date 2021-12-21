Предмет договора

здание (Нежилое здание, Гараж), назначение: нежилое, общей площадью 160,9 кв. м, кадастровый номер: 38:25:010108:430, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 19.12.2011 сделана запись регистрации 38-38-09/010/2011-661, передано в пользование ПОУ «Слюдянский СТК» РО ДОСААФ России Иркутской области на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 06.06.2012 сделана запись регистрации № 38-38-09/005/2012-932; земельный участок общей площадью 415 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для гаражей, кадастровый номер: 38:25:010102:81, принадлежит ДОСААФ России на праве собственности, о чем в ЕГРН 19.12.2011 сделана запись регистрации № 38-38-09/010/2011-663. Земельный участок предоставлен в пользование ПОУ «Слюдянский СТК» РО ДОСААФ России Иркутской области по договору безвозмездного срочного пользования земельным участком от 01.01.2017 № 1/7 СФО, о чем в ЕГРН 09.02.2017 сделана запись регистрации № 38:25:010102:81-38/009/2017-5