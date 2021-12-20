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    Главная / Торги / Изготовление и поставка поковок для компрессора из стали 14Х2ГМР ТУ 05764417-060-97

    Изготовление и поставка поковок для компрессора из стали 14Х2ГМР ТУ 05764417-060-97

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901861Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка поковок для компрессора из стали 14Х2ГМР ТУ 05764417-060-97614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110901861

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка поковок для компрессора из стали 14Х2ГМР ТУ 05764417-060-97

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 14:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110901861_Продление.doc

    1462_ЗП_Поковки.rar

    Протокол_32110901861_от_29.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-72-25

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    SosedkovaTatyana@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соседкова Т. А.

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка поковок для компрессора из стали 14Х2ГМР ТУ 05764417-060-97

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 10:00 GMT +320.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901861Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка поковок для компрессора из стали 14Х2ГМР ТУ 05764417-060-97614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 10:0020.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110901861Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка поковок для компрессора из стали 14Х2ГМР ТУ 05764417-060-97614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2022 15:0020.01.2022 15:0020.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901861Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка поковок для компрессора из стали 14Х2ГМР ТУ 05764417-060-97614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    20.01.202220.01.2022 15:0020.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901861Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка поковок для компрессора из стали 14Х2ГМР ТУ 05764417-060-97614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка поковок для компрессора из стали 14Х2ГМР ТУ 05764417-060-97

    Начальная цена

    12 814 056,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    128 140,56 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    128 140,56

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    24.10.23.142

    Полуфабрикаты кованые круглого или многоугольного сечения из прочих легированных сталей

    Классификатор ОКВЭД2

    24

    Производство металлургическое

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1126999/name/61cd33dac6cd29.04925433

    30.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство металлургическое"

    Кол-во: 12.00000

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