www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Черногорская, д. 123
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Республика Хакасия, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Черногорская, д. 123
Номер извещения
ГП112471
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
здание (Нежилое здание, Тир полузакрытый), общей площадью 38 кв. м, кадастровый номер:19:02:010325:60; здание (Нежилое здание, Учебно-административное здание), общей площадью 1750,7 кв. м, кадастровый номер: 19:02:010325:62; здание (Нежилое здание, Гараж), общей площадью 229,5 кв. м, кадастровый номер: 19:02:010325:65; здание (Нежилое здание, Гараж), общей площадью 644,8 кв. м, кадастровый номер: 19:02:010325:166. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 5 656,42 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для учебно-административного здания с гаражами, кадастровый номер: 19:02:010325:21
Начальная цена
5968530.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-12-2021 14:01 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.12.2021 18:00
Дата и время проведения
23.12.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
здание (Нежилое здание, Тир полузакрытый), общей площадью 38 кв. м, кадастровый номер:19:02:010325:60, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 27.12.2010 сделана запись регистрации № 19-19-01/089/2010-068, передано в пользование Местного отделения ДОСААФ России г. Черногорска на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 14.01.2012 сделана запись регистрации № 19-19-02/042/2011-429; здание (Нежилое здание, Учебно-административное здание), общей площадью 1750,7 кв. м, кадастровый номер: 19:02:010325:62, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 27.12.2010 сделана запись регистрации № 19-19-01/089/2010-065, передано в пользование ПОУ Черногорская АШ ДОСААФ России на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 10.05.2011 сделана запись регистрации № 19-19-02/014/2011-363; здание (Нежилое здание, Гараж), общей площадью 229,5 кв. м, кадастровый номер: 19:02:010325:65, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 27.12.2010 сделана запись регистрации № 19-19-01/089/2010-067, передано в пользование Местного отделения ДОСААФ России г. Черногорска на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 14.01.2012 сделана запись регистрации № 19-19-02/042/2011-430; здание (Нежилое здание, Гараж), общей площадью 644,8 кв. м, кадастровый номер: 19:02:010325:166, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 27.12.2010 сделана запись регистрации № 19-19-01/089/2010-066, передано в пользование ПОУ Черногорская АШ ДОСААФ России на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 19.01.2012 сделана запись регистрации № 19-19-02/047/2011-074 (далее – Объекты). Объекты расположены на земельном участке общей площадью 5 656,42 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для учебно-административного здания с гаражами, кадастровый номер: 19:02:010325:21 (далее – Земельный участок). Земельный участок находится в постоянном (бессрочном) пользовании
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерасов Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
ДИО ДОСААФ России
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации об аукционе, признается победителем.
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно извещению
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Визуальный осмотр объекта осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.