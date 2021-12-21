Дополнительные сведения к процедуре

Описание имущества (объекта) характеристики

здание (Нежилое здание, Тир полузакрытый), общей площадью 38 кв. м, кадастровый номер:19:02:010325:60, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 27.12.2010 сделана запись регистрации № 19-19-01/089/2010-068, передано в пользование Местного отделения ДОСААФ России г. Черногорска на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 14.01.2012 сделана запись регистрации № 19-19-02/042/2011-429; здание (Нежилое здание, Учебно-административное здание), общей площадью 1750,7 кв. м, кадастровый номер: 19:02:010325:62, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 27.12.2010 сделана запись регистрации № 19-19-01/089/2010-065, передано в пользование ПОУ Черногорская АШ ДОСААФ России на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 10.05.2011 сделана запись регистрации № 19-19-02/014/2011-363; здание (Нежилое здание, Гараж), общей площадью 229,5 кв. м, кадастровый номер: 19:02:010325:65, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 27.12.2010 сделана запись регистрации № 19-19-01/089/2010-067, передано в пользование Местного отделения ДОСААФ России г. Черногорска на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 14.01.2012 сделана запись регистрации № 19-19-02/042/2011-430; здание (Нежилое здание, Гараж), общей площадью 644,8 кв. м, кадастровый номер: 19:02:010325:166, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 27.12.2010 сделана запись регистрации № 19-19-01/089/2010-066, передано в пользование ПОУ Черногорская АШ ДОСААФ России на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 19.01.2012 сделана запись регистрации № 19-19-02/047/2011-074 (далее – Объекты). Объекты расположены на земельном участке общей площадью 5 656,42 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для учебно-административного здания с гаражами, кадастровый номер: 19:02:010325:21 (далее – Земельный участок). Земельный участок находится в постоянном (бессрочном) пользовании