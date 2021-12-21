www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Челябинская область, Назепетровский район, г. Назепетровск, ул. Ленина, д. 6
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Челябинская область, Челябинская область, Назепетровский район, г. Назепетровск, ул. Ленина, д. 6
Номер извещения
ГП112470
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Здание (административное), назначение: нежилое, общей площадью 189,8 кв. м, кадастровый номер: 74:16:1305001:288, расположенное по адресу: Челябинская область, Назепетровский район, г. Назепетровск, ул. Ленина, д. 6, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 14.10.2011 сделана запись регистрации № 74-74-16/020/2011-46; Здание (здание гаража), назначение: нежилое, общей площадью 78,30 кв. м, кадастровый номер: 74:16:1305001:293, расположенное по адресу: Челябинская область, Назепетровский район, г. Назепетровск, ул. Ленина, д. 6, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 27.01.2011 сделана запись регистрации № 74-74-16/016/2010-409; Обекты расположены на земельном участке общей площадью 600 кв. м, кадастровый номер: 74:16:1305001:77, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения зданий, предназначенных для учебных целей, с адресными ориентирами: Челябинская область, Назепетровский район, г. Назепетровск, ул. Ленина, д. 6, предоставленном администрацией Назепетровского муниципального района Челябинской области в пользование Местного отделения ДОСААФ России г. Назепетровска Челябинской области по договору аренды земельного участка от 14.05.2008 №25 сроком на 25 (двадцать пять) лет, о чем в ЕГРН 02.06.2008 сделана запись регистрации № 74-74-27/022/2008-407
Начальная цена
637469.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-12-2021 13:59 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.12.2021 17:00
Дата и время проведения
23.12.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации о проведении аукциона
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерасов Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
ДОСААФ России
Адрес эл. почты продавца/инициатора
DIO@dosaaf.ru;
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.