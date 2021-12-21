Предмет договора

здание (Нежилое здание, Здание РК РОСТО), назначение: нежилое, общей площадью 115 кв. м, кадастровый номер: 19:10:010101:101, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 28.12.2010 сделана запись регистрации 19-19-01/089/2010-075; здание (Нежилое здание, Здание РК РОСТО), назначение: нежилое, общей площадью 55,2 кв. м, кадастровый номер: 19:10:010101:102, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 27.12.2010 сделана запись регистрации 19-19-01/089/2010-076; земельный участок общей площадью 896 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для производственных нужд, кадастровый номер: 19:10:010718:11 (далее – Земельный участок), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 12.07.2012 сделана запись регистрации № 19-19/010-19/001/087/2015-479/1.