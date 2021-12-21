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    Главная / Торги / аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Республика Хакасия, р-н Усть-Абаканский, рп Усть-Абакан, ул Чапаева, д 1

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Республика Хакасия, р-н Усть-Абаканский, рп Усть-Абакан, ул Чапаева, д 1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 18:0021.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112469Дата и время окончания срока приема заявок здание (Нежилое здание, Здание РК РОСТО), назначение: нежилое, общей площадью 115 кв. м, кадастровый номер: 19:10:010101:101, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 28.12.2010 сделана запись регистрации 19-19-01/089/2010-075; здание (Нежилое здание, Здание РК РОСТО), назначение: нежилое, общей площадью 55,2 кв. м, кадастровый номер: 19:10:010101:102, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 27.12.2010 сделана запись регистрации 19-19-01/089/2010-076; земельный участок общей площадью 896 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для производственных нужд, кадастровый номер: 19:10:010718:11 (далее – Земельный участок), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 12.07.2012 сделана запись регистрации № 19-19/010-19/001/087/2015-479/1.МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Республика Хакасия, р-н Усть-Абаканский, рп Усть-Абакан, ул Чапаева, д 1

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Республика Хакасия, Республика Хакасия, р-н Усть-Абаканский, рп Усть-Абакан, ул Чапаева, д 1

    Номер извещения

    ГП112469

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    здание (Нежилое здание, Здание РК РОСТО), назначение: нежилое, общей площадью 115 кв. м, кадастровый номер: 19:10:010101:101, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 28.12.2010 сделана запись регистрации 19-19-01/089/2010-075; здание (Нежилое здание, Здание РК РОСТО), назначение: нежилое, общей площадью 55,2 кв. м, кадастровый номер: 19:10:010101:102, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 27.12.2010 сделана запись регистрации 19-19-01/089/2010-076; земельный участок общей площадью 896 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для производственных нужд, кадастровый номер: 19:10:010718:11 (далее – Земельный участок), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 12.07.2012 сделана запись регистрации № 19-19/010-19/001/087/2015-479/1.

    Начальная цена

    1966820.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    03-12-2021 13:57 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    23.12.2021 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_3_Сведения_об_участнике_закупки.doc

    заявка_на_участие.doc

    Согласие.doc

    Извещение_Усть_Абакан__1_.docx

    Договор_купли_продажи_образец.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    здание (Нежилое здание, Здание РК РОСТО), назначение: нежилое, общей площадью 115 кв. м, кадастровый номер: 19:10:010101:101, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 28.12.2010 сделана запись регистрации 19-19-01/089/2010-075; здание (Нежилое здание, Здание РК РОСТО), назначение: нежилое, общей площадью 55,2 кв. м, кадастровый номер: 19:10:010101:102, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 27.12.2010 сделана запись регистрации 19-19-01/089/2010-076; земельный участок общей площадью 896 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для производственных нужд, кадастровый номер: 19:10:010718:11 (далее – Земельный участок), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 12.07.2012 сделана запись регистрации № 19-19/010-19/001/087/2015-479/1.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ерасов Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    ДИО ДОСААФ России

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации об аукционе, признается победителем.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно извещению

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Визуальный осмотр объекта осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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