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    Главная / Торги / тепловая завеса

    тепловая завеса

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112472Дата и время окончания срока приема заявок тепловая завесаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112472

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    тепловая завеса

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Малая закупка (Аэрофлот)

    Дата публикации

    03.12.2021 14:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ.docx

    Типовой_договор_2020.docx

    Форма_коммерческого_предложения.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Юридический адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 495 578-10-83

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    isstarikova@aeroflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Старикова Инна Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Тепловая завеса

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 14:00 GMT +317.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112472Дата и время окончания срока приема заявок тепловая завесаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 14:0017.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112472Дата и время вскрытия заявок тепловая завесаМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112472Подведение итогов не позднее тепловая завесаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тепловая завеса

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АЭРОФЛОТ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Адрес местонахождения

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    27.5

    Приборы бытовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "тепловая завеса"

    Кол-во: 1

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