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    Главная / Торги / аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Красноярский край, Курагинский р-н, рп. Курагино, ул. Комсомольская, 9

    аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Красноярский край, Курагинский р-н, рп. Курагино, ул. Комсомольская, 9

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 18:0021.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112468Дата и время окончания срока приема заявок земельный участок общей площадью 125 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для производственного использования, кадастровый номер: 24:23:4610009:907, принадлежит на праве собственности ДОСААФ РоссииМоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Красноярский край, Курагинский р-н, рп. Курагино, ул. Комсомольская, 9

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Красноярский край, Красноярский край, Курагинский р-н, рп. Курагино, ул. Комсомольская, 9

    Номер извещения

    ГП112468

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    земельный участок общей площадью 125 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для производственного использования, кадастровый номер: 24:23:4610009:907, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России

    Начальная цена

    55000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    03-12-2021 13:56 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    23.12.2021 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение___3_Сведения_об_участнике_закупки.doc

    Приложение__1_заявка_на_участие.doc

    Приложение___2_Согласие.doc

    Приложение___4_Договор_купли_продажи_образец.docx

    Извещение_Красноярский_край__Курагино__Комсомольская.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    земельный участок общей площадью 125 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для производственного использования, кадастровый номер: 24:23:4610009:907, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ерасов Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Департамент имущественных отношений

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации об аукционе, признается победителем

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно извещению о проведении аукциона

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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