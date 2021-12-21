Предмет договора

здание тира, назначение: нежилое, общей площадью 48,5 кв. м, кадастровый номер: 58:03:0305031:94, принадлежит ДОСААФ России на праве собственности, о чем в ЕГРН 28.12.2012 сделана запись регистрации № 58-58-33/030/2012-464; земельный участок общей площадью 122 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, кадастровый номер: 58:03:0305030:28, принадлежит ДОСААФ России на праве собственности, о чем в ЕГРН 19.07.2013 сделана запись регистрации № 58-58-33/005/2013-910.