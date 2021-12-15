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    Главная / Торги / Поставка моторного топлива

    Поставка моторного топлива

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 06:5915.12.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901745Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моторного топливаг. Ульяновск, ул. Гагарина, д.30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110901745

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка моторного топлива

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 13:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.doc

    Извещение.docx

    Коммерческое_предложение__форма_3_.xlsx

    Приложение_1_к_договору.doc

    Приложение_2_к_договору.docx

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Юридический адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    Почтовый адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Контактный телефон

    +7 8422 39-92-40

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    office@ulgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белянушкина Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Ульяновск, ул. Гагарина, д.30

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка моторного топлива

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 06:59 GMT +315.12.2021 06:5915.12.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901745Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моторного топливаг. Ульяновск, ул. Гагарина, д.30

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 07:0015.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110901745Дата и время вскрытия заявок Поставка моторного топливаг. Ульяновск, ул. Гагарина, д.30

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 16:0020.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901745Подведение итогов не позднее Поставка моторного топливаг. Ульяновск, ул. Гагарина, д.30

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901745Подведение итогов не позднее Поставка моторного топливаг. Ульяновск, ул. Гагарина, д.30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моторного топлива

    Начальная цена

    451 024,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.100

    Бензин автомобильный

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 10046.88000

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