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    Главная / Торги / Измеритель-регистратор температуры, влажности, давления АТЕ-9382

    Измеритель-регистратор температуры, влажности, давления АТЕ-9382

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112467Дата и время окончания срока приема заявок Измеритель-регистратор температуры, влажности, давления АТЕ-9382МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112467

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Измеритель-регистратор температуры, влажности, давления АТЕ-9382

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Малая закупка (Аэрофлот)

    Дата публикации

    03.12.2021 13:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Юридический адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 495 544-33-57

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    YKaterenchuk@aeroflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Катеренчук Юлия Максимовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Измеритель-регистратор температуры, влажности, давления АТЕ-9382

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 12:00 GMT +310.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112467Дата и время окончания срока приема заявок Измеритель-регистратор температуры, влажности, давления АТЕ-9382Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 12:0010.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112467Дата и время вскрытия заявок Измеритель-регистратор температуры, влажности, давления АТЕ-9382Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112467Подведение итогов не позднее Измеритель-регистратор температуры, влажности, давления АТЕ-9382Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Измеритель-регистратор температуры, влажности, давления АТЕ-9382

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АЭРОФЛОТ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Адрес местонахождения

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    26.51.43.110

    Приборы цифровые электроизмерительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое_задание.docx

    03.12.2021

    Типовой_договор1.docx

    03.12.2021

    Форма_Коммерческого_предложения.docx

    03.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Измеритель-регистратор температуры, влажности, давления"

    Кол-во: 3

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