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    Главная / Торги / Закупка двигателя MTU 12V4000 S81

    Закупка двигателя MTU 12V4000 S81

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 13:3014.12.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112482Дата и время окончания срока приема заявок Закупка двигателя MTU 12V4000 S81МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112482

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка двигателя MTU 12V4000 S81

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 14:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Пакет_документов.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕЗЕРФОРД
    Все закупки и тендеры ВЕЗЕРФОРД

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер

    Почтовый адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер

    Контактный телефон

    +7 846 279-32-50 доб. 150

    Факс

    +7 495 775-47-13

    Адрес электронной почты

    irina.stepanova@weatherford.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанова Ирина Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка двигателя MTU 12V4000 S81

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 13:30 GMT +314.12.2021 13:3014.12.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112482Дата и время окончания срока приема заявок Закупка двигателя MTU 12V4000 S81Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 13:3014.12.2021 13:3014.12.2021 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112482Дата и время вскрытия заявок Закупка двигателя MTU 12V4000 S81Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 11:0031.01.2022 11:0031.01.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112482Подведение итогов не позднее Закупка двигателя MTU 12V4000 S81Москва

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 11:0031.01.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112482Подведение итогов не позднее Закупка двигателя MTU 12V4000 S81Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка двигателя MTU 12V4000 S81

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ВЕЗЕРФОРД
    Все закупки и тендеры ВЕЗЕРФОРД

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Двигатель MTU 12V4000 S81"

    Кол-во: 1

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