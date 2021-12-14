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Номер извещения
ГП112482
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка двигателя MTU 12V4000 S81
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 14:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер
Почтовый адрес
125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер
Контактный телефон
+7 846 279-32-50 доб. 150
Факс
+7 495 775-47-13
Адрес электронной почты
irina.stepanova@weatherford.com
Ф.И.О. контактного лица
Степанова Ирина Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка двигателя MTU 12V4000 S81
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 13:30 GMT +314.12.2021 13:3014.12.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112482Дата и время окончания срока приема заявок Закупка двигателя MTU 12V4000 S81Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2021 13:3014.12.2021 13:3014.12.2021 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112482Дата и время вскрытия заявок Закупка двигателя MTU 12V4000 S81Москва
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 11:0031.01.2022 11:0031.01.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112482Подведение итогов не позднее Закупка двигателя MTU 12V4000 S81Москва
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка двигателя MTU 12V4000 S81
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВЕЗЕРФОРД
Все закупки и тендеры ВЕЗЕРФОРД
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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