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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Тульская область, Каменский район, Архангельский с.о., с.Архангельское, ул.Гагарина
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Тульская область, Тульская область, Каменский район, Архангельский с.о., с.Архангельское, ул.Гагарина
Номер извещения
ГП112465
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
здание, назначение: нежилое, общей площадью 84 кв. м, кадастровый номер: 71:10:010115:2441, расположенное по адресу: Тульская область, Каменский район, Архангельский с.о., с.Архангельское, ул.Гагарина, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 28.12.2010 сделана запись регистрации № 71-71-08/019/2010-294 (далее – Здание); Здание расположено на земельном участке общей площадью 84 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения здания тира, кадастровый номер: 71:10:010115:2428, с адресными ориентирами: Тульская область, Каменский район, Архангельский с.о., с.Архангельское, ул.Гагарина, предоставленном по договору аренды.
Начальная цена
260585.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-12-2021 13:49 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.12.2021 17:00
Дата и время проведения
23.12.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
здание, назначение: нежилое, общей площадью 84 кв. м, кадастровый номер: 71:10:010115:2441, расположенное по адресу: Тульская область, Каменский район, Архангельский с.о., с.Архангельское, ул.Гагарина
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерасов Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
ДИО ДОСААФ России
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации об аукционе, признается победителем.
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно извещению
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Визуальный осмотр объекта осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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