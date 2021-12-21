Предмет договора

здание, назначение: нежилое, общей площадью 84 кв. м, кадастровый номер: 71:10:010115:2441, расположенное по адресу: Тульская область, Каменский район, Архангельский с.о., с.Архангельское, ул.Гагарина, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 28.12.2010 сделана запись регистрации № 71-71-08/019/2010-294 (далее – Здание); Здание расположено на земельном участке общей площадью 84 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения здания тира, кадастровый номер: 71:10:010115:2428, с адресными ориентирами: Тульская область, Каменский район, Архангельский с.о., с.Архангельское, ул.Гагарина, предоставленном по договору аренды.