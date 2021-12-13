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    Главная / Торги / Оказание услуг по изготовлению и поставке полиграфической продукции

    Оказание услуг по изготовлению и поставке полиграфической продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 00:3013.12.2021 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901785Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по изготовлению и поставке полиграфической продукцииКрасноказарменная ул., 14Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110901785

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    58-ЗК/2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по изготовлению и поставке полиграфической продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.12.2021 14:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_58_ЗК_полиграфия.docx

    Проект_договора_полиграфия.docx

    ТЗ.docx

    Протокол_2021_58_ЗК.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МОСКОВСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
    Все закупки и тендеры АО ОКБ МЭИ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14,

    Почтовый адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14

    Контактный телефон

    +7 499 271-61-74

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    adzhimamudov.sv@okbmei.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чеботарев Александр Семенович

    Место рассмотрения предложений

    Красноказарменная ул., 14

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по изготовлению и поставке полиграфической продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 00:30 GMT +313.12.2021 00:3013.12.2021 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901785Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по изготовлению и поставке полиграфической продукцииКрасноказарменная ул., 14

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 11:0013.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110901785Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по изготовлению и поставке полиграфической продукцииКрасноказарменная ул., 14

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 11:3013.12.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901785Подведение итогов не позднее Оказание услуг по изготовлению и поставке полиграфической продукцииКрасноказарменная ул., 14

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по изготовлению и поставке полиграфической продукции

    Начальная цена

    1 033 150,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ МЭИ
    Все закупки и тендеры АО ОКБ МЭИ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14,

    111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14

    Классификатор ОКПД2

    18.12.19.190

    Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    18.12

    Прочие виды полиграфической деятельности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108932/name/61b75bd8652421.91229941

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прочие виды полиграфической деятельности"

    Кол-во: 4050.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Регион:
    Астраханская область
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