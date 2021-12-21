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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, пос. Кардымово, ул. Спортивная, д.2/16
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Смоленская область, Смоленская область, Кардымовский район, пос.Кардымово, ул.Спортивная, д.2/16
Номер извещения
ГП112464
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
здание (нежилое, здание Кардымовского районного совета РОСТО), общей площадью 183,6 кв.м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 67:10:0010116:32, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 29.12.2010 сделана запись регистрации № 67-67-09/246/2010-251; здание (нежилое, здание гаражей), общей площадью 154,8кв. м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 67:10:0010109:34, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 29.12.2010 сделана запись регистрации № 67-67-09/246/2010-253 (далее – Объекты). Объекты расположены на земельном участке общей площадью 5509 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства базы, кадастровый номер: 67:10:0010116:3 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Муниципальным образованием «Кардымовский район» Смоленской области в пользование МО ДОСААФ России Кардымовского района Смоленской области по договору аренды земельного участка от 25.02.2013 № 3 сроком на 49 лет, о чем в ЕГРН 26.11.2013 сделана запись регистрации № 67-67-04/318/2013-010.
Начальная цена
645480.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-12-2021 13:47 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.12.2021 18:00
Дата и время проведения
23.12.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерасов Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
ДИО ДОСААФ России
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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