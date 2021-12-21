Предмет договора

здание (нежилое, здание Кардымовского районного совета РОСТО), общей площадью 183,6 кв.м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 67:10:0010116:32, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 29.12.2010 сделана запись регистрации № 67-67-09/246/2010-251; здание (нежилое, здание гаражей), общей площадью 154,8кв. м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 67:10:0010109:34, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 29.12.2010 сделана запись регистрации № 67-67-09/246/2010-253 (далее – Объекты). Объекты расположены на земельном участке общей площадью 5509 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства базы, кадастровый номер: 67:10:0010116:3 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Муниципальным образованием «Кардымовский район» Смоленской области в пользование МО ДОСААФ России Кардымовского района Смоленской области по договору аренды земельного участка от 25.02.2013 № 3 сроком на 49 лет, о чем в ЕГРН 26.11.2013 сделана запись регистрации № 67-67-04/318/2013-010.