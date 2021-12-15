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    Главная / Торги / КОЖУХА для дробилки ЩДС-9х12У Комплект по 89.25859 ИТТ

    КОЖУХА для дробилки ЩДС-9х12У Комплект по 89.25859 ИТТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009957Дата и время окончания срока приема заявок КОЖУХА для дробилки ЩДС-9х12У Комплект по 89.25859 ИТТЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009957

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1072

    Наименование закупки

    КОЖУХА для дробилки ЩДС-9х12У Комплект по 89.25859 ИТТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.12.2021 13:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    89.25859 ИТТ - Кожуха для дробилки ЩДС-9х12У для ЭТП.pdf

    Извещение о проведении закупки.docx

    Приложение №1_Заявка на участие.docx

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный (февраль 2021).docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    АП009957_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-10-62

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карандашова Татьяна Федоровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КОЖУХА для дробилки ЩДС-9х12У Комплект по 89.25859 ИТТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 11:00 GMT +315.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009957Дата и время окончания срока приема заявок КОЖУХА для дробилки ЩДС-9х12У Комплект по 89.25859 ИТТЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 11:0015.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП009957Дата и время вскрытия заявок КОЖУХА для дробилки ЩДС-9х12У Комплект по 89.25859 ИТТЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 15:0030.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009957Подведение итогов не позднее КОЖУХА для дробилки ЩДС-9х12У Комплект по 89.25859 ИТТЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КОЖУХА для дробилки ЩДС-9х12У Комплект по 89.25859 ИТТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1129340/name/61dbfb242bab92.82254419

    10.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КОЖУХА; для дробилки; ЩДС-9х12У.; Комплект; по 89.25859 ИТТ"

    Кол-во: 1

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