Предмет договора

здание (Нежилое здание, Тир), общей площадью: 42,8 кв.м., кадастровый номер: 67:12:0010432:67 (далее – Здание), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 15.12.2011 сделана запись регистрации № 67-67-05/261/2011-009, передано в пользование Местного отделения ДОСААФ России Починковского района Смоленской области на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 02.05.2012 сделана запись регистрации № 67-67-05/047/2012-551. Здание расположено на земельном участке общей площадью 82 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, кадастровый номер: 67:12:0010432:19 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Администрацией муниципального образования «Монастырщенский район» в пользование Местного отделения ДОСААФ России Починковского района Смоленской области по договору аренды земельного участка от 04.03.2015 № 467 сроком на 49 лет.