Предмет договора

Нежилое здание, здание тира, общей площадью: 365,2 кв.м., кадастровый номер: 67:08:0010113:110, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 27.12.2010 сделана запись регистрации № 67-67-04/232/2010-198, передано в пользование Местного отделения ДОСААФ России Ельнинского района Смоленской области на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 18.06.2012 сделана запись регистрации № 67-67-05/139/2012-309. Здание расположено на земельном участке общей площадью 847 кв.м., входящим в состав земельного участка общей площадью 2963 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения образовательной и спортивной деятельности, кадастровый номер: 67:08:0010113:19. Земельный участок предоставлен Администрацией муниципального образования «Ельнинский район» в пользование Местного отделения ДОСААФ России Ельнинского района Смоленской области по договору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка от 21.10.2013 № 679 сроком на 49 лет.