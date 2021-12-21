Предмет договора

нежилое помещение, Встроенное помещение пневматического тира, общей площадью: 63,8 кв.м., кадастровый номер: 67:27:0020851:150 (далее – Помещение), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 24.08.2012 сделана запись регистрации № 67-67-01/006/2012-707, передано в пользование Регионального отделения ДОСААФ России Смоленской области на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 12.07.2013 сделана запись регистрации № 67-67-01/170/2013-778.