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    Главная / Торги / Поставка взрывчатых материалов и комплектующих для ремонтно-восстановительных и аварийных работ

    Поставка взрывчатых материалов и комплектующих для ремонтно-восстановительных и аварийных работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 10:3015.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112460Дата и время окончания срока приема заявок Поставка взрывчатых материалов и комплектующих для ремонтно-восстановительных и аварийных работСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112460

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка взрывчатых материалов и комплектующих для ремонтно-восстановительных и аварийных работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 13:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол___451_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 300

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    BochkovskayaTG@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочковская Татьяна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка взрывчатых материалов и комплектующих для ремонтно-восстановительных и аварийных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 10:30 GMT +315.12.2021 10:3015.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112460Дата и время окончания срока приема заявок Поставка взрывчатых материалов и комплектующих для ремонтно-восстановительных и аварийных работСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 10:3015.12.2021 10:3015.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112460Дата и время вскрытия заявок Поставка взрывчатых материалов и комплектующих для ремонтно-восстановительных и аварийных работСамара

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 15:0024.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112460Подведение итогов не позднее Поставка взрывчатых материалов и комплектующих для ремонтно-восстановительных и аварийных работСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112460Подведение итогов не позднее Поставка взрывчатых материалов и комплектующих для ремонтно-восстановительных и аварийных работСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка взрывчатых материалов и комплектующих для ремонтно-восстановительных и аварийных работ

    Начальная цена

    6 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Прописано в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка продукции осуществляется силами Поставщика до склада Покупателя: • РФ, Самарская обл., г. Самара, п. Красная Глинка, Сокский склад взрывчатых материалов - поставляются взрывчатые материалы. • РФ, Самарская обл., г. Нефтегорск, п. Ветлянка, Нефтегорская промыслово-геофизическая экспедиция - поставляются ПВА (не снаряженные). • РФ, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Физкультурников,51, Отрадненская промыслово-геофизическая экспедиция - поставляются ПВА (не снаряженные)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 120 календарных дней, но не ранее чем через 45 календарных дней с даты подписания актов или иных документов, подтверждающих поставку товара
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    20.51.11.000

    Пороха и готовые взрывчатые вещества

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    03.12.2021

    Проект договора

    03.12.2021

    Техническое задание

    03.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112136/name/61baec8110e182.11475740

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка взрывчатых материалов и комплектующих для ремонтно-восстановительных и аварийных работ"

    Кол-во:

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