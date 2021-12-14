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Номер извещения
32110901629
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка флокулянта Гринлайф К35 на 2022 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
03.12.2021 13:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67
Контактный телефон
+7 495 727-94-74 доб. 9333
Факс
Адрес электронной почты
Pozdnyakova@bp-yk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Царегородцев Александр Витальевич
Место рассмотрения предложений
Щелково
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка флокулянта Гринлайф К35 на 2022 год
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.12.202114.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110901629Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка флокулянта Гринлайф К35 на 2022 годЩелково
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 15:0017.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901629Подведение итогов не позднее Поставка флокулянта Гринлайф К35 на 2022 годЩелково
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка флокулянта Гринлайф К35 на 2022 год
Начальная цена
1 714 625,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно технической части извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно технической части извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67
20.41.20.120
20.41.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2750.00000
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