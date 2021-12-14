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    Главная / Торги / Поставка флокулянта Гринлайф К35 на 2022 год

    Поставка флокулянта Гринлайф К35 на 2022 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901629Дата и время окончания срока приема заявок Поставка флокулянта Гринлайф К35 на 2022 годЩелковоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110901629

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка флокулянта Гринлайф К35 на 2022 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.12.2021 13:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Проект_договора_флокулянт.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЕ
    Все закупки и тендеры «ТВС»

    Юридический адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67

    Почтовый адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-74 доб. 9333

    Факс

    Адрес электронной почты

    Pozdnyakova@bp-yk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Царегородцев Александр Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Щелково

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка флокулянта Гринлайф К35 на 2022 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.12.202114.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110901629Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка флокулянта Гринлайф К35 на 2022 годЩелково

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 15:0017.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901629Подведение итогов не позднее Поставка флокулянта Гринлайф К35 на 2022 годЩелково

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901629Подведение итогов не позднее Поставка флокулянта Гринлайф К35 на 2022 годЩелково

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка флокулянта Гринлайф К35 на 2022 год

    Начальная цена

    1 714 625,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно технической части извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно технической части извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ТВС»
    Все закупки и тендеры «ТВС»

    Адрес местонахождения

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67

    Классификатор ОКПД2

    20.41.20.120

    Вещества поверхностно-активные катионные

    Классификатор ОКВЭД2

    20.41.2

    Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла"

    Кол-во: 2750.00000

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