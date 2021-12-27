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    Главная / Торги / электрооборудование

    электрооборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2021 11:0027.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112457Дата и время окончания срока приема заявок Линейка GVS400КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112457

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    электрооборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.12.2021 13:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    линейка.xls

    фото_шильды.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-82-20 доб. 7165

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Andrey.Klepikov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Клепиков Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Линейка GVS400

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.12.2021 11:00 GMT +327.12.2021 11:0027.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112457Дата и время окончания срока приема заявок Линейка GVS400Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    27.12.2021 11:0027.12.2021 11:0027.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112457Дата и время вскрытия заявок Линейка GVS400Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202218.01.2022 11:0018.01.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112457Подведение итогов не позднее Линейка GVS400Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Линейка GVS400

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    один лот

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СПб КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    31.62.99.000

    Услуги по производству прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "электрооборудование"

    Кол-во:

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