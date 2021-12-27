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Номер извещения
ГП112457
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
электрооборудование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
03.12.2021 13:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-82-20 доб. 7165
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Andrey.Klepikov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Клепиков Андрей Викторович
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Линейка GVS400
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.12.2021 11:00 GMT +327.12.2021 11:0027.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112457Дата и время окончания срока приема заявок Линейка GVS400Колпино
Дата и время вскрытия заявок
27.12.2021 11:0027.12.2021 11:0027.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112457Дата и время вскрытия заявок Линейка GVS400Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Линейка GVS400
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
один лот
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СПб КолпиноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
31.62.99.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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