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    Главная / Торги / Поставка сварочных материалов для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»

    Поставка сварочных материалов для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009955Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сварочных материалов для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009955

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сварочных материалов для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 13:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор поставки на закупку.doc

    Форма_ТКП.xlsx

    Документация_открытого_запроса_цен_2021.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 2679

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    k.popova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сварочных материалов для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 11:00 GMT +310.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009955Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сварочных материалов для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009955Подведение итогов не позднее Поставка сварочных материалов для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009955Подведение итогов не позднее Поставка сварочных материалов для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сварочных материалов для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    27.90.31

    Машины электрические и аппараты для пайки мягким и твердым припоем или сварки; электрические машины и аппараты для газотермического напыления металлов или спеченных карбидов металла

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Редуктор пропановый БПО-5-4"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Маска сварщика 90х110 KEMPPI"

    Кол-во: 60

    "Позиция 3"

    "Респиратор полумаска фильтрующая У2-К (133.0010.01)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Пояс направляющий к М300 48" 1220мм Пояс направляющий d=720 мм. для М300"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Сопло 120А Латунный подшипник скольжения вала вертикальной регулировки М-300с E2B0032"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "Сопло 120А Пластиковая шайба прижима ведущего ролика подачи проволоки М-300с X3Z0036"

    Кол-во: 16

    "Позиция 7"

    "Сопло 120А Прижимная пластина ролика подачи проволоки М-300с E2N0016"

    Кол-во: 16

    "Позиция 8"

    "Сопло 120А Пластиковая шайба прижима ведущего ролика подачи проволоки М-300с X3Z0036"

    Кол-во: 160

    "Позиция 9"

    "Пульт дистанционного управления для Shindauwa RCB-400 E30, 30м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Abicor 175.0011 или TBi 375P000011 или Lincoln W6100316"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Lincoln KP10519-6 или W000141831"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Плазмотрон ручной SL100 75°"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Плазмотрон ручной SL100 75°"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Электрод 9-8215"

    Кол-во: 500

    "Позиция 15"

    "Сопло 9-8212"

    Кол-во: 500

    "Позиция 16"

    "Сопло 9-8211"

    Кол-во: 500

    "Позиция 17"

    "Колпак защитный 9-8237"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Головка плазмотрона SL60/100 75° Cutmaster ESAB"

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "Наконечник защитный 9-8258"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Плазмотрон ручной SL100 75°"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Плазмотрон ручной SL100 75°"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "Плазмотрон ручной SL100 75°"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Колпак защитный SL 60/100 Esab 9-8218"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Плазмотрон ручной SL100 75°"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Плазмотрон ручной SL100 75°"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Плазмотрон ручной SL100 75°"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Плазмотрон ручной SL100 75°"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Плазмотрон ручной SL100 75°"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Плазмотрон ручной SL100 75°"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Плазмотрон ручной SL100 75°"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Кровельная газовоздушная горелка (диаметр стакана 50-60мм, вентиль, рычаг. По типу Кедр ГВ-500 1190002 или BRIMA ГВ-РВТ-500, 0009662)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 32"

    "Термопенал ТП-5/150"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Сварочный агрегат Denyo DCW-480ESW CC/CV Evo III Limited Edition"

    Кол-во: 85

    "Позиция 34"

    "Реостат переменный для пультов ДУ DENYO DSW-440 арт.RV24YN20SB 500OM"

    Кол-во: 100

    "Позиция 35"

    "Реостат для пультов ДУ для LINCOLN ELECTRIC T10812-40 10 kOm 2W"

    Кол-во: 60

    "Позиция 36"

    "Розетка каучуковая тройная с крышками 3х2P+E 16А 250В IP44 оранжевая РБ33-1-0м ОМЕГА IP44"

    Кол-во: 200

    "Позиция 37"

    "Горелка аргонодуговая BINZEL ABITIG GRIP 200 (200 А, 4 м, возд), б/разъемов"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "Держатель электродов Confort 400 ESAB 0700006015"

    Кол-во: 250

    "Позиция 39"

    "Магнитные клемма заземления Magswitch 300"

    Кол-во: 100

    "Позиция 40"

    "Магнитная клемма заземления ESAB 600А (арт 0000500416)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 41"

    "Плата дисплея DISPLAY P.C. BOARD Inertec 300TPX (Code 52109) W05X1330-2R"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Контрольная плата CONTRAL P.C. BOARD Inertec 300TPX (Code 52109) W05X1329-2R"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Плата IGBT модулей INVERTER BOARD Inertec 300TPX (Code 52109) W70X1327"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Блок питания Didgital Powet P.C.Board. Invertec 350 PRO (Code: 10874) G3632-2G0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Контрольная плата. Control P.C. Board Asembly Invertec 350 PRO (Code: 10874) G7022-1G1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Mode panel welding assembly Панель выбора сварочных параметров. Invertec 350 PRO (Code: 10874) M19874-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Плата дисплея Invertec. SPI Disply. 350 PRO (Code: 10874) L11130-3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Блок IGBT. Switch Board. Invertec 350 PRO (Code: 10874) G3830-1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Fan. Кулер охлаждения Invertec 350 PRO (Code: 10874) M19076-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Диодный мост Diode-Bridge, 160A, 1600Volt Invertec 350 PRO M15454-8"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Пульт дистанционного управления К857-1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 52"

    "МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SC73013C ПЛАСТИНА 5A 6069"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Трансформатор тока Current Transducer Invertec 350 PRO (Code: 10874); Inertec 300TPX (Code 52109) S18504-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "Выходной терминал Output Terminal Molding Invertec 350 PRO (Code: 10874) M13896-7"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Выходной терминал Output Terminal Invertec 350 PRO (Code: 10874) M13896-3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "SWITCH Invertec 300TPX W7511706R"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "Пульт для сварочного агрегата Denyo DCW-480ESW"

    Кол-во: 40

    "Позиция 58"

    "Кабель-шланговый пакет (10 м) в сборе с ручкой плазмотрона РП-2 КШР3-Р-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Сопло для ПУРМ-160 С1-180"

    Кол-во: 30

    "Позиция 60"

    "Плазмотрон П2-180"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Тиристор Т132-50-12-4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Ручная горелка для сварки TBi MOG 50 евро разъем Kemppi"

    Кол-во: 8

    "Позиция 63"

    "Наконечник M8x30, ECu 340P__1262*"

    Кол-во: 400

    "Позиция 64"

    "Держатель наконечника MOG 50, M8 342P008111"

    Кол-во: 80

    "Позиция 65"

    "Сопло керамическое 401P201404"

    Кол-во: 80

    "Позиция 66"

    "Корпус горелки MOG 50, изгиб 60° 111P101011"

    Кол-во: 8

    "Позиция 67"

    "Корпус горелки MOG 50, изгиб 60° 111P101011"

    Кол-во: 8

    "Позиция 68"

    "Защитный щиток 381P101002"

    Кол-во: 8

    "Позиция 69"

    "Канал неизолир. (x.40 m) под 2.0-2.4 322P3549_4*"

    Кол-во: 20

    "Позиция 70"

    "Направляющая цанги дифузора нормальная A48632-2 M300C"

    Кол-во: 8

    "Позиция 71"

    "Плита подачи проволоки E2M0306 M300C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Ведущий ролик подачи проволоки E2W0008 M300C"

    Кол-во: 16

    "Позиция 73"

    "Наборное кольцо X2D0115 M300C"

    Кол-во: 20

    "Позиция 74"

    "Пост газосварочный ПГУ-40П"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Сварочный аппарат инвенторный "Ресанта" 220В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Войлок грубошерстный 100мм."

    Кол-во: 100

    "Позиция 77"

    "Выпрямитель сварочный ВДМ 2*313 с аттестацией НАКС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Выпрямитель сварочный ВДМ 6303 с аттестацией НАКС"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Горелка газовоздушная PROPALINE 2 (рычаг), GCE"

    Кол-во: 20

    "Позиция 80"

    "Горелка ГВ-500"

    Кол-во: 80

    "Позиция 81"

    "Держатель цанги Ø 2 мм (ТS 17-18-26)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 82"

    "Держатель цанги Ø 2,4 мм (ТS 9-20-24-25)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 83"

    "Заглушка длинная для горелок TIG 17-18-26"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Зажим ручной Vento Жумар под правую руку Vento Vnt 1083"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Зажим страховочный SHUNT Артикул: B03B"

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Захваты для труб 4МВ10-10,0/28 с полиуретановыми вставками"

    Кол-во: 6

    "Позиция 87"

    "Калодка каучуковая 3х 220В/16А, РБ33-1-0м"

    Кол-во: 25

    "Позиция 88"

    "Клапан обратный (огнепреградитель) КО-3Г-31, REDIUS"

    Кол-во: 15

    "Позиция 89"

    "Клапан обратный КО кислородный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 90"

    "Клапан обратный КО пропановый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 91"

    "Коврик для сварщика 20мм ГПрА 1,2х1,51"

    Кол-во: 40

    "Позиция 92"

    "Лента-бондаж для труб резательной машины Орбита Р3 Ø 1200-1500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Лента-бондаж для труб резательной машины Орбита Р3 Ø 400-600"

    Кол-во: 8

    "Позиция 94"

    "Лента-бондаж для труб резательной машины Орбита Р3 Ø 600-1000"

    Кол-во: 8

    "Позиция 95"

    "Лента-бондаж для труб резательной машины Орбита Р3 Ø 800-1200"

    Кол-во: 8

    "Позиция 96"

    "Магнитная клемма Esab 400А (СВ000010318)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 97"

    "Магнитные клемма заземления Magswitch 300 Ампер"

    Кол-во: 20

    "Позиция 98"

    "Машина точечной сварки PEI-POINT BSP 216 S1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Мел сварщика"

    Кол-во: 677

    "Позиция 100"

    "Наконечник медный луженый на сварочный кабель 16мм²"

    Кол-во: 50

    "Позиция 101"

    "Наконечник медный луженый на сварочный кабель 25мм²"

    Кол-во: 50

    "Позиция 102"

    "Печь для прокалки электродов 40/400"

    Кол-во: 20

    "Позиция 103"

    "Печь для прокалки электродов 20/400"

    Кол-во: 8

    "Позиция 104"

    "Печь ПЭТ 2000 Вт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 105"

    "Редуктор аргоновый с подогревом поплавковый"

    Кол-во: 7

    "Позиция 106"

    "Редуктор для аргона и углекислого газа У-30/АР-40-Р2-КР2 с 2 ротометрами"

    Кол-во: 4

    "Позиция 107"

    "Редуктор кислородный БКО (с поверкой)"

    Кол-во: 93

    "Позиция 108"

    "Редуктор пропановый БПО (с поверкой)"

    Кол-во: 93

    "Позиция 109"

    "Редуктор с подогревом Регулятор У30/АР40-П-01-1Р (с подогревом 220В) алюминевый корпус аргоновый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 110"

    "Резак пропановый РЗП-01М Редиус 168"

    Кол-во: 50

    "Позиция 111"

    "Реостат баластный РБ-306"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Розетка двойная с заземлением IP54 Форс IEK"

    Кол-во: 39

    "Позиция 113"

    "Розетка двойная штепсельная для помещений"

    Кол-во: 60

    "Позиция 114"

    "Рукав газовый I-6,3-0,63-ХЛ ГОСТ 9356-75 морозостойкий с красной полосой"

    Кол-во: 1150

    "Позиция 115"

    "Рукав газовый III-6,3-2,0-ХЛ ГОСТ 9356-75 морозостойкий кислородный с синей полосой"

    Кол-во: 1050

    "Позиция 116"

    "Рукав газовый Ø 6,0мм красный морозостойкий (III-6-2,0-ХЛ ГОСТ 9356-75) БРТ."

    Кол-во: 300

    "Позиция 117"

    "Рукав газовый Ø 9,0мм красный морозостойкий (III-9-2,0-ХЛ ГОСТ 9356-75) БРТ."

    Кол-во: 300

    "Позиция 118"

    "Рукав кислородный Ø 6,0мм черный морозостойкий (III-6-2,0-ХЛ ГОСТ 9356-75) БРТ."

    Кол-во: 300

    "Позиция 119"

    "Рукав кислородный Ø 9,0мм черный морозостойкий (III-9-2,0-ХЛ ГОСТ 9356-75) БРТ."

    Кол-во: 300

    "Позиция 120"

    "Ручная гильотина SGM-H-1270"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Сварочные наколенники"

    Кол-во: 40

    "Позиция 122"

    "Термопенал ТП 10-150"

    Кол-во: 30

    "Позиция 123"

    "Термопенал ТП 5/150 - 220В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 124"

    "Термополотенце ТЗПс - 108"

    Кол-во: 40

    "Позиция 125"

    "Термополотенце ТЗПс - 1220"

    Кол-во: 6

    "Позиция 126"

    "Термополотенце ТЗПс - 1420"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "Термополотенце ТЗПс - 159"

    Кол-во: 40

    "Позиция 128"

    "Термополотенце ТЗПс - 219"

    Кол-во: 40

    "Позиция 129"

    "Термополотенце ТЗПс - 273"

    Кол-во: 40

    "Позиция 130"

    "Термополотенце ТЗПс - 325"

    Кол-во: 20

    "Позиция 131"

    "Термополотенце ТЗПс - 426"

    Кол-во: 20

    "Позиция 132"

    "Термополотенце ТЗПс - 530"

    Кол-во: 17

    "Позиция 133"

    "Термополотенце ТЗПс - 720"

    Кол-во: 15

    "Позиция 134"

    "Цанга для горелки Ø 2 мм (ТS 17-18-26)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 135"

    "Цанга для горелки Ø 2,4 мм (ТS 17-18-26)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 136"

    "Шаблон сварщика УШС-2 с калибровкой"

    Кол-во: 30

    "Позиция 137"

    "Шаблон сварщика УШС-3 с поверкой"

    Кол-во: 60

    "Позиция 138"

    "Шланг высокого давления 400 bar, 15 м, 1/2" мама-мама"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Шланг высокого давления 500 bar, 15 м, 3/8" мама-мама"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Электрододержатель DE-2400 (Германия) 500А"

    Кол-во: 40

    "Позиция 141"

    "Электрододержатель винтового типа 500 "ESAB""

    Кол-во: 30

    "Позиция 142"

    "Электрокалорифер КЭВ 40"

    Кол-во: 5

    "Позиция 143"

    "Светофильтр светопропускаемость 10, 11, 12 (каждого вида)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 144"

    "Потенциометр Vishay 657BR003 10 кОм для пультов Lincoln"

    Кол-во: 80

    "Позиция 145"

    "Потенциометр CTS 026TB32R501 B1A1 500 Ом для пультов Denyo"

    Кол-во: 20

    "Позиция 146"

    "Потенциометр Р232-SEC20BRIK 1 кОм для пультов Miller"

    Кол-во: 50

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