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Номер извещения
АП009955
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка сварочных материалов для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 13:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 2679
Факс
--
Адрес электронной почты
k.popova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Ксения Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сварочных материалов для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 11:00 GMT +310.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009955Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сварочных материалов для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»Москва
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009955Подведение итогов не позднее Поставка сварочных материалов для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сварочных материалов для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
27.90.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
Кол-во: 60
Кол-во: 100
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 160
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
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Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 85
Кол-во: 100
Кол-во: 60
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 250
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
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Кол-во: 3
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Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 6
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Кол-во: 5
Кол-во: 40
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Кол-во: 30
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Кол-во: 8
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Кол-во: 25
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Кол-во: 677
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Кол-во: 20
Кол-во: 50
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