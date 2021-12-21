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Наименование процедуры
аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26Б и Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26В
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Калужская область, Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26
Номер извещения
ГП112459
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
здание (Нежилое здание, Здание), общей площадью 85,6 кв. м, кадастровый номер: 40:23:070207:140, расположено по адресу: Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26Б, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России; земельный участок общей площадью 159 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под размещение нежилого здания, кадастровый номер: 40:23:070207:73, с адресными ориентирами: Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26Б, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России; земельный участок общей площадью 200 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства и эксплуатации гаража, кадастровый номер: 40:23:070207:115, с адресными ориентирами: Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26В принадлежит на праве собственности ДОСААФ России
Начальная цена
668450.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-12-2021 13:40 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.12.2021 18:00
Дата и время проведения
23.12.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации о проведении аукциона
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 356
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерасов Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
ДИО ДОСААФ России
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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