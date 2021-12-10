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    Главная / Торги / Поставка модульных теплых туалетных комнат

    Поставка модульных теплых туалетных комнат

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 20:0010.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901618Дата и время окончания срока приема заявок Поставка модульных теплых туалетных комнатКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110901618

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    42-2021

    Наименование закупки

    Поставка модульных теплых туалетных комнат

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.12.2021 13:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание___туалет.docx

    Извещение_о_котировке___туалет.doc

    Договор___проект___поставка_туалета.doc

    Расчет_НМЦ__туалет.xlsx

    Протокол_итоговый.pdf

    Протокол_итоговый.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПАРК
    Все закупки и тендеры МАУ КРАСГОРПАРК

    Юридический адрес

    660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспектимени газеты Красноярский рабочий, 59А

    Почтовый адрес

    660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 59А

    Контактный телефон

    +7 391 223-72-03

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@krasgorpark.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Непомнящая Елена Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка модульных теплых туалетных комнат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 20:00 GMT +310.12.2021 20:0010.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901618Дата и время окончания срока приема заявок Поставка модульных теплых туалетных комнатКрасноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 05:0013.12.2021 05:0013.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110901618Дата и время вскрытия заявок Поставка модульных теплых туалетных комнатКрасноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901618Подведение итогов не позднее Поставка модульных теплых туалетных комнатКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка модульных теплых туалетных комнат

    Начальная цена

    6 386 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАУ КРАСГОРПАРК
    Все закупки и тендеры МАУ КРАСГОРПАРК

    Адрес местонахождения

    660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспектимени газеты Красноярский рабочий, 59А

    660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 59А

    Классификатор ОКПД2

    25.11.10.000

    Здания сборные из металла

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108121/name/61b6f7857d1545.25139312

    13.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108122/name/61b6f78e2ddbf5.90483468

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей"

    Кол-во: 4.00000

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