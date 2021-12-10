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Номер извещения
32110901618
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка модульных теплых туалетных комнат
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
03.12.2021 13:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспектимени газеты Красноярский рабочий, 59А
Почтовый адрес
660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 59А
Контактный телефон
+7 391 223-72-03
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@krasgorpark.ru
Ф.И.О. контактного лица
Непомнящая Елена Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка модульных теплых туалетных комнат
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 20:00 GMT +310.12.2021 20:0010.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901618Дата и время окончания срока приема заявок Поставка модульных теплых туалетных комнатКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
13.12.2021 05:0013.12.2021 05:0013.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110901618Дата и время вскрытия заявок Поставка модульных теплых туалетных комнатКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка модульных теплых туалетных комнат
Начальная цена
6 386 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАУ КРАСГОРПАРК
Все закупки и тендеры МАУ КРАСГОРПАРК
Адрес местонахождения
660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспектимени газеты Красноярский рабочий, 59А
660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 59А
25.11.10.000
25.11
Документация лота
Кол-во: 4.00000
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