Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / аукцион на право заключения договора купли-продажи жилого помещения (квартира), расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 11, кв. 170

    аукцион на право заключения договора купли-продажи жилого помещения (квартира), расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 11, кв. 170

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 18:0021.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112454Дата и время окончания срока приема заявок квартира, Жилое помещение, Квартира трехкомнатная, назначение: жилое. Площадь: общая 85.4 кв.м. Этаж: 9., кадастровый номер: 66:41:0301010:349 (далее – Квартира), принадлежит на праве собственностиМоскваПечать
    Поделиться
    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион на право заключения договора купли-продажи жилого помещения (квартира), расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 11, кв. 170

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Свердловская область, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 11, кв. 170

    Номер извещения

    ГП112454

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    квартира, Жилое помещение, Квартира трехкомнатная, назначение: жилое. Площадь: общая 85.4 кв.м. Этаж: 9., кадастровый номер: 66:41:0301010:349 (далее – Квартира), принадлежит на праве собственности

    Начальная цена

    8700000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    03-12-2021 13:33 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    23.12.2021 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_1_заявка_на_участие.doc

    Приложение_2_Согласие.doc

    Приложение_3_Сведения_об_участнике.doc

    Приложение___4_Договор_купли_продажи.docx

    Извещение_Квартира_Екатеринбург_11.11.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    квартира, Жилое помещение, Квартира трехкомнатная, назначение: жилое. Площадь: общая 85.4 кв.м. Этаж: 9., кадастровый номер: 66:41:0301010:349 (далее – Квартира), принадлежит на праве собственности

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ерасов Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    ДИО ДОСААФ России

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации об аукционе, признается победителем.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно извещению

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Визуальный осмотр объекта осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с представителем продавца (Подсосов Олег Алексеевич к.номер: 89122454935/ раб.номер:8/343/3717054).

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Публичное предложение № ГП213621
    На право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток», расположенного по адресу: Хабаровский край, р-н. Хабаровский, с. Матвеевка, ш. Матвеевское, д. 61А
    На право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток»,...
    588706
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    21.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    3 779 521
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Начало приема заявок:
    20.01.2022 г., 08:03
    Дата аукциона:
    24.02.2022 г., 09:00
    ПАО НПО АЛМАЗ
    Аукцион № ГП013945
    Продажа нежилого здания (кадастровый номер 50:10:0010302:849) общей площадью 1 653,8 кв. м, и земельного участка (кадастровый номер 50:10:0010302:141) общей площадью 9 895,0 кв. м, по адресу: г. Химки Московской обл., Северная промышленно-коммунальная зона.
    Продажа нежилого здания (кадастровый номер 50:10:0010302:849) общей площадью 1 653,8 кв. м, и...
    310341
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    26.04.2022 09:00(GMT+03:00)
    58 446 524
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    22.01.2020 г., 10:23
    Дата аукциона:
    29.04.2022 г., 09:00
    ЭТП ГПБ
    Публичное предложение № ГП213010
    Открытое публичное предложение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: Здание дома оператора автоматической газораспределительной станции «Тольский Майдан» (производственное), общей площадью 88,8 кв.м, расположенное по адресу: Нижегородская область, Лукояновский район, с. Тольский Майдан, ул. Свердлова, д. 91. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Открытое публичное предложение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи...
    586452
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    260 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 17:50
    Дата аукциона:
    15.02.2022 г., 14:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Аукцион № ГП201746
    На право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества АО «Военторг-Центр», расположенного по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Бурзянцева, № 3
    На право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества АО «Военторг-Центр»,...
    585560
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    17 871 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Начало приема заявок:
    13.01.2022 г., 14:59
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 10:00
    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Аукцион № ГП201693
    На право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток», расположенного по адресу: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, дом № 18.
    На право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток»,...
    585290
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    8 402 862
    Лоты:
    1
    Регион:
    Еврейская автономная область
    Начало приема заявок:
    13.01.2022 г., 11:57
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 09:00
    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Аукцион № ГП201639
    На право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток», расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский с/с, ст. Крахаль, военный городок № 94, дом №103А
    На право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток»,...
    585181
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    1 048 138
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    Начало приема заявок:
    13.01.2022 г., 08:36
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 09:00
    АО МАШ
    Запрос предложений № ГП943318
    Предложение о продаже Оздоровительно-производственного комплекса базы отдыха "Озеро Долгое"
    Предложение о продаже Оздоровительно-производственного комплекса базы отдыха "Озеро Долгое"
    256781
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.09.2019 10:30(GMT+03:00)
    73 855 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить