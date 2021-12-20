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Номер извещения
32110901543
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МИ №64М/МИ - Экскаватор погрузчик для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
03.12.2021 13:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 544
Факс
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Адрес электронной почты
rtopolnikov@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Топольников Роман Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
МИ №64М/МИ - Экскаватор погрузчик для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.01.202218.01.2022 23:5918.01.2022 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110901543Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №64М/МИ - Экскаватор погрузчик для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)Москва
Подведение итогов не позднее
18.01.2022 23:5918.01.2022 23:5918.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901543Подведение итогов не позднее МИ №64М/МИ - Экскаватор погрузчик для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
18.01.202218.01.2022 23:5918.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901543Подведение итогов не позднее МИ №64М/МИ - Экскаватор погрузчик для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МИ №64М/МИ - Экскаватор погрузчик для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
10 266 666,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МУРМАНСКАЯ ТЭЦ
Все закупки и тендеры АО МУРМАНСКАЯ ТЭЦ
Адрес местонахождения
183038, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, Шмидта, д.14
28.92.30
28.92
Документация лота
Кол-во: 1
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