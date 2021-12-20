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    Главная / Торги / МИ №64М/МИ - Экскаватор погрузчик для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ"

    МИ №64М/МИ - Экскаватор погрузчик для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901543Дата и время окончания срока приема заявок МИ №64М/МИ - Экскаватор погрузчик для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110901543

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МИ №64М/МИ - Экскаватор погрузчик для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    03.12.2021 13:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    64М_МИ_1_11_МТЭЦ_МИ_17.01.2022.zip

    64MMI_korr.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 544

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    rtopolnikov@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Топольников Роман Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МИ №64М/МИ - Экскаватор погрузчик для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.01.202218.01.2022 23:5918.01.2022 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110901543Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №64М/МИ - Экскаватор погрузчик для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)Москва

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2022 23:5918.01.2022 23:5918.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901543Подведение итогов не позднее МИ №64М/МИ - Экскаватор погрузчик для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    18.01.202218.01.2022 23:5918.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901543Подведение итогов не позднее МИ №64М/МИ - Экскаватор погрузчик для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МИ №64М/МИ - Экскаватор погрузчик для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    10 266 666,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МУРМАНСКАЯ ТЭЦ
    Все закупки и тендеры АО МУРМАНСКАЯ ТЭЦ

    Адрес местонахождения

    183038, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, Шмидта, д.14

    Классификатор ОКПД2

    28.92.30

    Машины для выемки грунта и строительства прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1134864/name/61e67bdfda5103.15687261

    18.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МИ №64М/МИ - Экскаватор погрузчик для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 1

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