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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Нижегородская область, р-н Чкаловский, г. Чкаловск, пер. Клубный, д. 1
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Нижегородская область, Нижегородская область, р-н Чкаловский, г. Чкаловск, пер. Клубный, д. 1
Номер извещения
ГП112453
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
здание, назначение: нежилое, общей площадью 1081,2 кв. м, кадастровый номер: 52:13:0060215:488; помещение, назначение: нежилое, общей площадью 141 кв. м, кадастровый номер: 52:13:0060215:672; помещение, назначение: нежилое, общей площадью 159,7 кв. м, кадастровый номер: 52:13:0060215:674. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 4682 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания зданий, строений, сооружений, кадастровый номер: 52:13:0060215:167.
Начальная цена
3000000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-12-2021 13:31 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.12.2021 18:00
Дата и время проведения
23.12.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
здание, назначение: нежилое, общей площадью 1081,2 кв. м, кадастровый номер: 52:13:0060215:488; помещение, назначение: нежилое, общей площадью 141 кв. м, кадастровый номер: 52:13:0060215:672; помещение, назначение: нежилое, общей площадью 159,7 кв. м, кадастровый номер: 52:13:0060215:674
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерасов Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
ДИО ДОСААФ России
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации об аукционе, признается победителем.
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно извещению
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Визуальный осмотр объекта осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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